前TVB女星穿比坚尼湿身博关注 遇「暴风雨」逼近镜头展3D效果上围 蜜桃臀若隐若现

前TVB女星陈欣茵因曾拍摄《#后生仔倾吓偈》及《学是学非》而有少许知名度，2023年宣布离巢后，她转型成为KOL，专注经营社交平台，同时亦接不少司仪及主持工作，近日播出的Hoy TV节目《开运秘笈》就是由她主持。虽然有做司仪及主持工作，但始终被当「配角」，近日她想出吸引网民关注她的招数，就是增加晒身材的贴文。日前她在IG上载一条极具视觉冲击的性感影片，随即引来网民「派Like」。

陈欣茵晒傲人上围抢镜

影片开始时，背景是一个投射出平静蓝天碧海的室内水疗池。陈欣茵身穿一套黑色单肩比坚尼，浸在水中，傲人上围相当抢镜。影片配上「暴风雨的前夕…」的字句，她先是回眸一笑，表情略带迷惘，其后更对着镜头展现惊讶又带点俏皮的表情，似乎预告着将有大事发生。

陈欣茵完全湿身S曲线若隐若现

果然，下一秒画风突变，场景随即「降下滂沱大雨」，背景也变成了电闪雷鸣的暴风雨夜。在急劲的「雨水」下，陈欣茵完全湿身，她随着节奏摆动身体，更转过身展示其光滑美背和玲珑浮凸的S级曲线，若隐若现的「蜜桃臀」在水中及剪影下显得格外诱人。整个画面充满电影感，性感尺度爆灯，她留言道：「好似落紧好大雨㖞，走唔甩。」性感成功搏得网民关注，不少网民留言：「漆黑中的美」、「辣」、「好靓」、「欣茵你真系太可爱啦」。

