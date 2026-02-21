Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

庄子璇首次公开唱歌直认想歌手 被网民指又变样自嘲已进化300+ 胡子贝想揾另一半有相同兴趣

影视圈
更新时间：21:15 2026-02-21 HKT
发布时间：21:15 2026-02-21 HKT

庄子璇和胡子贝今日（21日）到湾仔出席婚纱展，活动上，身穿粉色晚装庄子璇表示小时候想在海边举行简单婚礼，而她亦教大家保养心得，胡子贝则表示希望另一半跟自己有相同兴趣，新一年希望能够推出不同风格的歌和学跳舞，而两人除了独唱外，更合唱《私奔到月球》。

庄子璇直认上台好紧张

庄子璇指今次是首次公开唱歌，事前专诚揾老师学唱歌，也练了一、两个礼拜，问到是否满意表现？她觉得可以更好，因为上到台好紧张，紧张到每粒字都震，而两人合唱虽然没有正式一起练过，但意外地效果几好，庄子璇也坦言从小已经喜欢唱歌，自己也很想向唱歌方面发展，不过可惜仍然未有机会。

胡子贝返安徽过年

对于两人是「马仔和马女」，今年会犯太岁，胡子贝表示自己已相约人一起去拜神，庄子璇也表示已和经理人一起去摄太岁，希望今年可以健康和平安，又自爆新年在家中玩鱼虾蟹怡情，虽然银码好细，但仍然输四位数，至于今日来到婚纱展是否想快点结婚，她指想拍拖先，但仍未有对象，亦没有追求者。胡子贝就表示新年返安徽过年，他指亲友没有问他几时拍拖，自己因为是新人也想先发展事业。

庄子璇特意减肥

庄子璇早前在社交网贴出新相后，再被网民指「变了第二个人」，她笑指自己已进化到300+ version：「俾人话完已经唔敢再P好多，只系调较颜色。（都畀人话。）都好呀，有人睇，不过如果真系太肥就最多瘦面。」她又指新年前因肥了很多，所以特意减肥，又认为自己现在身形减到差唔多，不想减到应该有的地方变冇。

