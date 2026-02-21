Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足

影视圈
更新时间：22:00 2026-02-21 HKT
发布时间：22:00 2026-02-21 HKT

影后张曼玉（Maggie）早年移居欧洲，今年返港后已逗留一个月，未知是计划回流，还是只因农历新年返香港过年。61岁的张曼玉自多次受情伤后，近年享受单身生活，日前在小红书上载影片，见到张曼玉难得一拖二外出，一身低调打扮引起网民关注。

张曼玉只露出双眼

张曼玉自返港后，一时去睇演唱会，一时又去行山，生活写意又充实。近日张曼玉到湾仔睇灯饰装置，穿上黑色羽绒又戴与鸭舌帽及口罩，包到冚只露出一双眼。张曼玉留言：「其实对这个show没有甚么特别的期望，只是我们吃完饭，想找个地方去玩玩」。

相关阅读：BLACKPINK演唱会｜张曼玉潮人打扮低调朝圣 粉丝为见偶像出尽奇招 睇骚神器随处见 仲有「动物大迁徙」？

片中见到张曼玉带同两只狗狗到场，一入场内就见到张曼玉比狗狗还要兴奋，又跑又四处乱窜表现开心。张曼玉表示：「说欢迎带狗狗，这是最吸引我一点！那天我们很晚才去，又可能有点冷，到场后发现人很少。对我来说，是一个很好的机会，可以随心所欲地玩一趟！」

张曼玉被指没装嫩

张曼玉又大赞现场气氛不错，有很多不同的空间，而且因原本没有期待之下，反而有意想不到的惊喜。不少网民见到张曼玉走入大众社区，惊讶没有认出对方，也有网民见到张曼玉活泼一面大赞可爱：「为啥我觉得她少女感十足，没有装嫩的感觉」。

相关阅读：「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
5小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
5小时前
六合彩2亿新春金多宝︱头奖5注中每注派逾4200万 即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
11小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
6小时前
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
生活百科
10小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
4小时前
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影视圈
7小时前