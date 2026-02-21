80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足

影后张曼玉（Maggie）早年移居欧洲，今年返港后已逗留一个月，未知是计划回流，还是只因农历新年返香港过年。61岁的张曼玉自多次受情伤后，近年享受单身生活，日前在小红书上载影片，见到张曼玉难得一拖二外出，一身低调打扮引起网民关注。

张曼玉只露出双眼

张曼玉自返港后，一时去睇演唱会，一时又去行山，生活写意又充实。近日张曼玉到湾仔睇灯饰装置，穿上黑色羽绒又戴与鸭舌帽及口罩，包到冚只露出一双眼。张曼玉留言：「其实对这个show没有甚么特别的期望，只是我们吃完饭，想找个地方去玩玩」。

片中见到张曼玉带同两只狗狗到场，一入场内就见到张曼玉比狗狗还要兴奋，又跑又四处乱窜表现开心。张曼玉表示：「说欢迎带狗狗，这是最吸引我一点！那天我们很晚才去，又可能有点冷，到场后发现人很少。对我来说，是一个很好的机会，可以随心所欲地玩一趟！」

张曼玉被指没装嫩

张曼玉又大赞现场气氛不错，有很多不同的空间，而且因原本没有期待之下，反而有意想不到的惊喜。不少网民见到张曼玉走入大众社区，惊讶没有认出对方，也有网民见到张曼玉活泼一面大赞可爱：「为啥我觉得她少女感十足，没有装嫩的感觉」。

