前TVB女星嫁入豪门与何超琼拉近关系 跟继女关系融洽 富豪家族团年照流出

影视圈
更新时间：20:30 2026-02-21 HKT
发布时间：20:30 2026-02-21 HKT

38岁「TVB御用宫女」李美慧（Vivi）为比她年长25岁的百亿富商曾文豪诞下一对子女，二人结婚近8年，李美慧为家庭已淡出幕前多年。李美慧深得老公爱锡外，亦与夫家众人关系不错，近日网上流传一张曾家四代同堂的团年饭照片，引起网民热议。

李美慧与继女齐团年

李美慧成为「百亿少奶」后，多度参与夫家的家庭聚会，更与曾文豪跟前妻所生的三名女儿曾昭怡、曾昭亮、曾昭令相处融洽。日前曾家的团年饭，见到有曾文豪的母亲外，还有太太李美慧、女儿曾昭怡、曾昭令，以及女儿的契妈何超琼。

相关阅读：「TVB御用宫女」李美慧荣升百亿少奶罕有回归平淡 摆档卖鸡蛋仔 现场墟冚到要限购

照片中，李美慧低调穿上黑衫，她与曾文豪的一对仔女也有出镜，曾昭怡一家四口，曾昭令带同囝囝，而何超琼坐在曾文豪母亲身边，同样穿上红衫提早贺年，李美慧完美融入曾家。

网民好奇富豪圈派几钱利是

枱上见到有蛋糕及两个卷蛋，众人分甘同味，度过一个愉快的晚上。网民留言：「大宅贺岁，何超琼与干女儿一家吃团年饭，前TVB小花李美慧笑意盈盈在侧。」有网民大赞何超琼年过60岁保养得宜外，又好奇团年是去曾家，也有人八卦问：「很好奇过年红包是多少」。

相关阅读：何超琼高贵优雅庆62岁生日！获百亿契女曾昭怡冧爆 送上七只XX劲有心思

