80岁李家鼎憔悴暴瘦惹网民心痛：希望你休息 细节证宝刀未老 曾自爆受两病痛折磨体重暴跌

更新时间：17:30 2026-02-21 HKT
发布时间：17:30 2026-02-21 HKT

现年80岁的李家鼎（鼎爷）的厨艺向来备受推崇，其主持的节目《美食新闻报道》于大年初三（19日）在TVB Plus播出，不少网民留意到李家鼎外貌比去年更显苍老和疲惫，纷纷留言表达关心。

李家鼎攰样惹担忧

节目中，李家鼎与27岁的新晋主持林映晖一同寻访美食。李家鼎虽然脸上多了几分岁月痕迹，但精神尚可。不过，许多忠实观众在YouTube影片下方留言表示担忧，指他「老咗好多」、「好似好攰」。有网民心疼地表示：「鼎爷太可爱！弱势也要拍！希望你休息！新年快乐！」字里行间充满了对李家鼎的爱护，并祝愿他身体健康、长命百岁。

李家鼎思路反应依然敏捷

尽管外貌显得疲惫，但在《美食新闻报道》中，李家鼎的表现却证明他宝刀未老。当品尝精致的淮扬菜时，他不仅对「文思豆腐」的由来典故了如指掌，清晰地向林映晖解释其名称源于清朝一位名为文思的和尚，而非因豆腐切得如发丝般幼细；在品尝「雕皇醉香虾」时，他亦能准确地点评出菜式的精髓，大赞虾肉爽脆弹牙，酒香浓郁，思路反应依然敏捷，与林映晖对答如流，尽显其深厚的美食造诣和清晰的头脑。

李家鼎曾因操劳过度暴瘦

其实去年李家鼎就曾因操劳过度患胃炎暴瘦。他月初受访时坦言，因艺人时期食无定时、睡眠不足等积劳，现患上「慢性肠胃炎」，需服药及严格戒口。此外，他亦受膝盖「骨磨骨」的剧痛困扰。对于即将到来的80大寿，李家鼎表示希望低调度过，似乎想静心休养。虽然李家鼎的外形看似不太精神而让网民有所担忧，但他在《美食新闻报道》中的表现依然保持专业，对美食的热情和独到见解丝毫未减。

