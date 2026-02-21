香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜

去年网上曾流传「有顶流明星在澳门输了10亿」，相关话题更登上热搜，当中台湾天王周杰伦、Angelababy前夫黄晓明卷入风波。黄晓明近日亮相内地节目《宇宙闪烁请注意》中，重提「输10亿」事件，话题再次登上热搜。

黄晓明爆料震惊嘉宾

在节目《宇宙闪烁请注意》中，黄晓明与众嘉宾围炉交谈时，突然语出惊人表示：「我在中国澳门输了十几个亿。」此话一出，所有嘉宾露出难以置信的震惊表情，有人更目瞪口呆，场面一度陷入沉默。

众嘉宾短暂沉默后，黄子韬、王鹤棣等在场嘉宾即反应过来，纷纷大喊：「假的！假的！」黄晓明笑著承认：「对！确实是假的。」黄晓明之后解释当时的传闻是由「AI做的新闻」，自己一直很想揾机会澄清。

黄晓明无奈多人相信

黄晓明提到因为AI技术已能够直接生成新闻，由AI编造故事，会混合一些看似可靠的细节，又完全不实的内容，影射到现实中的某些人，引发大众误解。黄晓明坦言新闻虽然「很假」，但居然有很多人相信，对被影射的艺人造成不少伤害。

网民被行政拘留8天

据悉去年3月网上曾流传某「超一线男星」在澳门永利皇宫贵宾厅连续7日豪赌，输掉10.3亿元流动资产，更将三处豪宅及私人飞机抵押，以填补赌债。最终执法机关以严重扰乱公共秩序，向一名36岁的男子处以行政拘留8日处罚。

