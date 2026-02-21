Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜

影视圈
更新时间：19:00 2026-02-21 HKT
发布时间：19:00 2026-02-21 HKT

去年网上曾流传「有顶流明星在澳门输了10亿」，相关话题更登上热搜，当中台湾天王周杰伦、Angelababy前夫黄晓明卷入风波。黄晓明近日亮相内地节目《宇宙闪烁请注意》中，重提「输10亿」事件，话题再次登上热搜。

黄晓明爆料震惊嘉宾

在节目《宇宙闪烁请注意》中，黄晓明与众嘉宾围炉交谈时，突然语出惊人表示：「我在中国澳门输了十几个亿。」此话一出，所有嘉宾露出难以置信的震惊表情，有人更目瞪口呆，场面一度陷入沉默。

相关阅读：黄晓明Angelababy离婚4年为儿子合体 「尴尬互动」曝光一举动泄真情

众嘉宾短暂沉默后，黄子韬、王鹤棣等在场嘉宾即反应过来，纷纷大喊：「假的！假的！」黄晓明笑著承认：「对！确实是假的。」黄晓明之后解释当时的传闻是由「AI做的新闻」，自己一直很想揾机会澄清。

黄晓明无奈多人相信

黄晓明提到因为AI技术已能够直接生成新闻，由AI编造故事，会混合一些看似可靠的细节，又完全不实的内容，影射到现实中的某些人，引发大众误解。黄晓明坦言新闻虽然「很假」，但居然有很多人相信，对被影射的艺人造成不少伤害。

网民被行政拘留8天

据悉去年3月网上曾流传某「超一线男星」在澳门永利皇宫贵宾厅连续7日豪赌，输掉10.3亿元流动资产，更将三处豪宅及私人飞机抵押，以填补赌债。最终执法机关以严重扰乱公共秩序，向一名36岁的男子处以行政拘留8日处罚。

相关阅读：黄晓明旧爱叶珂处境坎坷？哀叹单亲妈妈需独自偿还借贷 网民细思极恐质疑是剧本？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
2小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
9小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
8小时前
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
5小时前
台湾有网民指亲戚在香港转机时被海关偷护照，引发强烈质疑后才道歉。
台网民「屈」香港海关偷亲戚护照 遭围剿发文认衰
两岸热话
9小时前
荃湾湾景广场 宽敞大厅富空间感 邻近荃湾西站
荃湾西3房户叫价890万 大厅宽敞富空间感 邻近荃湾西站海滨长廊｜笋盘
笋盘推介
8小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
1小时前
野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮
野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮
时事热话
6小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT