方力申女儿「怨念眼神」后再出招 「四万咁样」笑容逐格睇 单眼藐嘴表情包完胜老窦

「晒女狂魔」方力申（Alex）自从去年12月女儿Isla出世后，几乎每一日都会在社交平台晒贴出女儿的合照，分享女儿Isla的成长点滴，虽然女儿Isla在父系基因超强大下，两父女似足饼印，不过萌爆度当然完胜老窦，不单融化网民心，还深受网民欢迎。

妈咪叶萱终认输

方力申早前完整记录女儿Isla首次接种疫苗的「震撼」过程，B女由平静到爆喊的戏剧性转变，以及最后那个充满「怨念」的眼神，引发网民热烈讨论。今年是方力申首度一家三口过农历年，「晒女狂魔」当然不会错过机会，继续贴出女儿Isla的相片，结果搞到妈咪叶萱（Maple）都认输。

方力申女儿Isla可爱模样瞬间融化网民

方力申的女儿Isla虽然只有两个月大，不过表情多多，小脸蛋胖嘟嘟兼眼仔睩睩，可爱模样瞬间融化网民的心，Isla的样貌与方力申如出一辙，简直是「饼印父女」，连旧爱邓丽欣亦曾表示有关注方力申B女的照片，表示非常可爱，而且与方力申好似样，感到相当搞笑。连日来方力申在IG继续晒相，在初三未有外出拜年，全日留守家中，当日更贴上「饼印合照」并说：「今日初三赤口，冇出去拜年。喺屋企系咁望住个女，真系似我咩？唔似呀！似咩？噢，原来都真系似嘅。祝大家马年行大运，阖家健康平安，万事如意吉祥。」

方力申女儿Isla「四万咁样」劲爆笑

相中所见，方力申与女儿贴头合照更十足饼印一样，连太太叶萱都留言：「我认输。」不过仍不及Isla的萌样吸引，她一时瞪大眼、一时单眼藐嘴、一时又嘟嘴卖萌，表情多多相当搞笑。到了昨日年初四（20日），方力申又再出招，今次贴出女儿Isla「四万咁样」的短片，原本又大又圆的眼睛瞬间瞇成两道弯弯的月牙，显得喜悦又有神。 虽然还没有长出牙齿，但她灿烂的无齿笑容，加上胖乎乎的脸颊，看起来格外天真无邪，温暖且融化人心。

