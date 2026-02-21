「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏

现年17岁的杨铠凝，自3岁起已经有演出经验，在不少剧集演出的童星，而在2013年她拍摄美心萝卜糕广告，被网民称她为「美心妹妹」。杨铠凝于2023开始在日本攻读高中课程，最终获得了九州某间著名寄宿制高中的取录，独自展开了她的日本留学之旅，不时在ig分享近况的她，近日上载了一张在东京迪士尼乐园游玩的近照，面部浑圆，肥了几个码，令不少网民有回忆崩坏之感。

杨铠凝近况曝光身形走样

杨铠凝近日分享的照片，是她去了东京迪士尼乐园，戴著一顶公仔帽，露出少女的腼腆神态，但她的身形却是胀了几个码，面部越来越圆，当童星时面圆圆观众会觉得可爱，但进入青春期后，继续心广体胖，而网民纷纷表示昔日可爱甜美的杨铠凝，再不复见。

相关阅读：16岁「美心妹妹」杨铠凝返港做一事铺路做歌手？淡出幕前赴日升学 将「代表香港」晒歌喉

杨铠凝赴日留学考获N1

「女大十八变」的杨铠凝，曾经在IG分享自己练习唱歌的短片，令人一度误以为她有意加入乐坛，其实她在日本仍专业于学业，早前考获N1的日本语能力试验，代表她的日语天分甚佳。其实杨铠凝「张张刀、张张利」，她曾于2022年获得「香港冰壶杯」U16冠军，而且她还是一位资优生，懂得得钢琴、唱歌、芭蕾舞等不同才艺。

杨铠凝童星出身拍过TVB剧集

杨铠凝自3岁起就凭借出色的演技走红，曾是广告童星界的宠儿。她先后参演了多部TVB剧集，如《爱我请留言》和《陪著你走》，展现了出色的表演天赋。近年来杨铠凝逐渐淡出幕前，专注学业。杨铠凝善用课余时间发展课外活动，并努力学习日语，她一直对日本文化充满热情，认为日本的教育和培训环境非常优秀，因此决定前往日本留学，至于会否继续留在日本发展，大家拭目以待。

相关阅读：15岁「美心妹妹」赴日读高中曝光纯情校服照 日语流利迅速融入校园生活