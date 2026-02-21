Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决

影视圈
更新时间：09:00 2026-02-21 HKT
发布时间：09:00 2026-02-21 HKT

人称「Mary姐」的71岁韩马利去年与老公杜燕歌先后约满TVB后移居中山，夫妇二人过着写意的退休生活，近日因为TVB经典台庆剧《名媛望族》重播翻HIT，当时饰演「钟卓万」刘松仁元配「顾心兰」的韩马利再受到关注，刘松仁曾发文大赞韩马利的演出：「其实整个剧最难演的是「大姊」，演员能够在没有多大的事件和冲突戏的同时，一直都保持大太太这个角色的内歛含蓄而不外露。演员仍然能守住自己的岗位，不失她大太太的风范、优雅和气质是谈何容易！」

韩马利从过往失败婚姻学宝贵一课

韩马利曾经历过三段婚姻，1989年与无线配音员杜燕歌结婚，近日他们接受资深传传媒人汪曼玲的访问，剖白二人近四十载的婚姻点滴，不仅揭示了他们「一快一慢」的互补相处之道，韩马利坦言从过往失败的婚姻中学到宝贵一课，绝不轻言「离婚」：「无论发生乜嘢问题，都唔可以用呢两个字去解决，一旦讲咗就要做到，要承担后果。」

相关阅读：71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力

杜燕歌表示最初结婚10年最难挨

韩马利与杜燕歌结婚37年，是娱乐圈数一数二的模范夫妇，今次二人在节目上剖白婚姻，杜燕歌表示最初结婚10年最难挨，差点就走不下去：「𠮶阵大家嘅关系好僵，我即刻买咗第二层楼，谂住搬出去住，跟住我哋和好咗，就一齐搬咗入去住。」韩马利说：「𠮶阵我有个好好嘅导师，佢睇住我大，我有问题就会去揾佢，佢听完我哋嘅问题之后，就同我讲一个人嘅十只手指有长有短，你自己都有优点同缺点，点可以要求人哋完美呢？仲问我有冇试过喺佢立场去谂？因为我哋嘅成长背景唔同，学嘅嘢都唔同，叫我要体谅佢嘅感受。慢慢我发现原来我只系谂自己，以为我嘅方式系啱，当我开始理解佢嘅成长背景，我先明白，点解我要嬲佢呢？」韩马利还说：「我以前一定要赢，我嘅面子要赢，我嘅话要赢，乜嘢都要赢，变成一种习惯。」杜燕歌笑说：「所以𠮶个时候，如果佢咁想赢，我就会走出去，去一个安静嘅地方，冲杯茶，睇吓大自然。」

韩马利杜燕歌经历生死大关感情升华

韩马利在2019年因发烧感冒菌入脑，患上罕见的严重脑膜炎（Cerebral Vasculitis），一度昏迷数周、濒临死亡，体重骤降且引发情绪病，幸好在杜燕歌细心照料下，总算走出鬼门关，杜燕歌说：「𠮶次我哋去蒙古做嘢，佢上飞机时已经发烧，落机即刻伎嘢，做完一场上房瞓都冇退烧，本来第二天仲有个工作，但系我即刻走，返到香港佢仲话冇事，我唔理佢即刻送佢入院，医生话好彩送得及时，如果迟半日或者一天，我都唔保证佢可唔以好番。」杜燕歌续说：「𠮶阵我已经有最坏打算，不过摆喺心入面，如果佢变咗植物人，我应该点做？点样照顾佢？如果佢好番又点，万一走咗又点，我当时谂咗好多，但系都用最积极嘅方法想佢好返。」最令人心碎的，是病后的韩马利因脑部影响，完全无法进食，甚至无法吞咽，杜燕歌当时祷告，希望太太变回以前那个老是跟我吵架的人。经历了这场生死大关，两人的感情升华到另一层次，韩马利说：「而家仲有乜嘢好嬲？一谂到佢当时受嘅苦，我就嬲唔起来嚟。」对于未来与死亡，韩马利与杜燕歌显得格外豁达：「我哋将来会喺天堂再见，只系暂时分开，有乜所谓，呢样系必经，而家系享受当下，珍惜眼前嘅嘢。」

相关阅读：韩马利突贴与老公杜燕歌合照称「一切重新开始」    三度结婚相爱36年频晒恩爱封娱圈模范夫妇

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
18小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
34分钟前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
21小时前
美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元
即时国际
11小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
15小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
22小时前
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
商业创科
4小时前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想
影视圈
19小时前
46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光
46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光
影视圈
11小时前
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
时事热话
18小时前