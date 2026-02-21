70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决

人称「Mary姐」的71岁韩马利去年与老公杜燕歌先后约满TVB后移居中山，夫妇二人过着写意的退休生活，近日因为TVB经典台庆剧《名媛望族》重播翻HIT，当时饰演「钟卓万」刘松仁元配「顾心兰」的韩马利再受到关注，刘松仁曾发文大赞韩马利的演出：「其实整个剧最难演的是「大姊」，演员能够在没有多大的事件和冲突戏的同时，一直都保持大太太这个角色的内歛含蓄而不外露。演员仍然能守住自己的岗位，不失她大太太的风范、优雅和气质是谈何容易！」

韩马利从过往失败婚姻学宝贵一课

韩马利曾经历过三段婚姻，1989年与无线配音员杜燕歌结婚，近日他们接受资深传传媒人汪曼玲的访问，剖白二人近四十载的婚姻点滴，不仅揭示了他们「一快一慢」的互补相处之道，韩马利坦言从过往失败的婚姻中学到宝贵一课，绝不轻言「离婚」：「无论发生乜嘢问题，都唔可以用呢两个字去解决，一旦讲咗就要做到，要承担后果。」

相关阅读：71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力

杜燕歌表示最初结婚10年最难挨

韩马利与杜燕歌结婚37年，是娱乐圈数一数二的模范夫妇，今次二人在节目上剖白婚姻，杜燕歌表示最初结婚10年最难挨，差点就走不下去：「𠮶阵大家嘅关系好僵，我即刻买咗第二层楼，谂住搬出去住，跟住我哋和好咗，就一齐搬咗入去住。」韩马利说：「𠮶阵我有个好好嘅导师，佢睇住我大，我有问题就会去揾佢，佢听完我哋嘅问题之后，就同我讲一个人嘅十只手指有长有短，你自己都有优点同缺点，点可以要求人哋完美呢？仲问我有冇试过喺佢立场去谂？因为我哋嘅成长背景唔同，学嘅嘢都唔同，叫我要体谅佢嘅感受。慢慢我发现原来我只系谂自己，以为我嘅方式系啱，当我开始理解佢嘅成长背景，我先明白，点解我要嬲佢呢？」韩马利还说：「我以前一定要赢，我嘅面子要赢，我嘅话要赢，乜嘢都要赢，变成一种习惯。」杜燕歌笑说：「所以𠮶个时候，如果佢咁想赢，我就会走出去，去一个安静嘅地方，冲杯茶，睇吓大自然。」

韩马利杜燕歌经历生死大关感情升华

韩马利在2019年因发烧感冒菌入脑，患上罕见的严重脑膜炎（Cerebral Vasculitis），一度昏迷数周、濒临死亡，体重骤降且引发情绪病，幸好在杜燕歌细心照料下，总算走出鬼门关，杜燕歌说：「𠮶次我哋去蒙古做嘢，佢上飞机时已经发烧，落机即刻伎嘢，做完一场上房瞓都冇退烧，本来第二天仲有个工作，但系我即刻走，返到香港佢仲话冇事，我唔理佢即刻送佢入院，医生话好彩送得及时，如果迟半日或者一天，我都唔保证佢可唔以好番。」杜燕歌续说：「𠮶阵我已经有最坏打算，不过摆喺心入面，如果佢变咗植物人，我应该点做？点样照顾佢？如果佢好番又点，万一走咗又点，我当时谂咗好多，但系都用最积极嘅方法想佢好返。」最令人心碎的，是病后的韩马利因脑部影响，完全无法进食，甚至无法吞咽，杜燕歌当时祷告，希望太太变回以前那个老是跟我吵架的人。经历了这场生死大关，两人的感情升华到另一层次，韩马利说：「而家仲有乜嘢好嬲？一谂到佢当时受嘅苦，我就嬲唔起来嚟。」对于未来与死亡，韩马利与杜燕歌显得格外豁达：「我哋将来会喺天堂再见，只系暂时分开，有乜所谓，呢样系必经，而家系享受当下，珍惜眼前嘅嘢。」

相关阅读：韩马利突贴与老公杜燕歌合照称「一切重新开始」 三度结婚相爱36年频晒恩爱封娱圈模范夫妇