朱晨丽自爆为「餐饭」选美 赵璧渝难忘训练班毕业挨穷 担任客席讲师分享演艺经历

无线选美冠军朱晨丽与艺人赵璧渝（Osanna），早前到香港专业教育学院 IVE（观塘），为「BUSINESS INSPIRING INNOVATION-香港艺人管理的挑战」担任客席讲师。在历时两小时的讲座，与莘莘学子分享演艺生涯，也谈及初入行时种种困难及挑战。

朱晨丽与赵璧渝，一位是港姐冠军出身、经理人合约，另一位是训练班出身、没有经理人。席上，二人不单分享了有经理人与没有经理人的好与坏，甫出场更大讲入行原因。透过参选港姐入行的朱晨丽，笑言参选是因为「冇钱」：「参选时候，语言系最大挑战，当时有勇气站上台，系因为要『食饭』，知道唔尝试就一定失败。当时唔太熟悉娱乐圈，连摆Pose都唔识，但好感恩，过程中有好多本地女仔帮助我，又帮我恶补广东话，我同佢哋关系都keep到而家。其实选美时，屋企人话有泳装环节，佢哋叫过我唔好参加，不过我都努力克服。」身旁的赵璧渝闻言，表示很佩服对方的勇气：「自己冇选美嘅勇气，性格承受唔到咁大压力，但又钟意演戏，咁啱见到训练班招生，于是就去试。」

朱晨丽曾挡住吴卓羲镜头

提到初入行所遇的困难，朱晨丽自言当时自己连镜头在哪里都不知道，更曾挡住了吴卓羲的镜头，闹出笑话。不过，讲到最大挑战，朱晨丽认为是面对外界的评击及舆论压力，她说：「当时只识喊，不知喊咗几耐。」后来朱晨丽了解到喊都没用，「要内心变得强壮，调节心态，接受唔到咪唔好睇啲评论。」至于赵璧渝初入行的最大困难，莫过于是经济问题，她表示：「训练班毕业后人工好少，好难挨，得几千蚊月薪，所以要揾其他兼职去支持生活。」她们亦分享了现时所面对的挑战，赵璧渝表示：「做艺人要持续畀新鲜感观众，属于大挑战。同埋而家流行人工智能（AI）短剧，全部演员都系AI，真系好担心取代真人演出。或许到时唔需要真人演戏，已经可以出一套剧。」至于朱晨丽就指作为艺人，最大恐惧是没有工作，曝光率不足，担心逐渐被观众遗忘，她更表示会顺应趋势，转型经营社交媒体。

赵璧渝乐于跟新一代分享

讲座后，朱晨丽与赵璧渝开心见到学生反应踊跃，她们异口同声表示分享期间勾起不少往事，朱晨丽直言不会忘记初心，努力做好每件事。问到朱晨丽是否想转型？她指希望进军网络世界，跟随时代同步改变，但仍会坚持演员身份。赵璧渝则指首次做

客席讲师感觉「好得意」，入行至今13年，仍想在演艺路上驰骋。现时除了做演员，同时会兼职教瑜伽和颂钵治疗师，她谓：「起初叫我做讲师，都担心会闷亲学生，但见到佢哋冇瞓著，都好安心。我以前唔擅长做分享，但人生经历多了，我唔介意同新一代交流心路历程。如果年轻时，有人同我分享类似经验，我可能唔驶行冤枉路。」