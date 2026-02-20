46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光

46岁官恩娜（Ella）在2015年低调与中法混血医生男友Juan-Domingo Maurellet结婚并诞下一子一女，淡出幕前的官恩娜专心做全职妈妈。官恩娜近年「复出」IG，不时贴上家庭照，虽然已经是二子女之母，但官恩娜的颜值超越做歌手时期，近日官恩娜贴出一段记录从小到大的短片，又再掀起热话。

官恩娜原来是乐坛的沧海遗珠

淡出多年的官恩娜原来是乐坛的沧海遗珠，曾有网民在Threads发文，表示刚巧听到官恩娜的歌曲勾起以往的回忆，更号召官恩娜「复出」开骚，结果官恩娜「上水」回复：「Thank you so much for your support！其实我有时都会好怀念以前唱歌嘅时候，毕竟人生有好多唔同嘅阶段，暂时呢个阶段可能未必有机会再同你见面。睇到你呢个留言我真系好窝心！希望你有一个美好的2026年！」

官恩娜未有因「师奶」身份而走样

当年以模特儿身份出道的官恩娜，除了拍电影外，更以为歌手身份发展，歌曲《失常》及《地平线》等成唱K必唱歌曲，不过发展平平，后来索性低调嫁人专心相夫教子，不过多年来都未有因「师奶」身份而走样，日前贴上一段「我的进化，一眨眼就四张几」的影片，相中由官恩娜婴幼儿及童年时期的照片开始，小时候的官恩娜有著圆圆的大眼睛，模样十分天真可爱。画面中也呈现了她学习弹钢琴、参加毕业典礼以及在户外开朗游玩的样貌，展现出一个纯真快乐的童年。

网民追问官恩娜会唔会再唱歌

影片后段转为官恩娜成年后的样貌，官恩娜戴著帽子在机场贵宾室品尝香槟，或是在飞机上品尝美食，也会乘船游览湖光山色，看起来充满自信且非常享受生活。有人说：「宝贝儿~四张几都仲咁靓。」、「你张相到而家都冇变过个样仲系咁后生。」、「时间过得好快 越嚟越靓。」、「BB个棵葱。」、「四张冇问题啦！」、「好靓，好挂住你。依家都会上YouTube听你嘅歌 新年快乐。」甚至有人问：「会唔会再唱歌？其实你唱歌真系好有实力！」官恩娜只说：「maybe one day.」

