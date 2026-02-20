V@BTS与闵熙珍私人对话竟作证据提交 认同ILLIT似NewJeans疑抄袭

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国天团防弹少年团（BTS）成员V最近卷入所属公司HYBE娱乐与ADOR前执行长闵熙珍之间的纷争，日前，闵熙珍在与HYBE的出售股权的法律纠纷中，获判胜诉，HYBE须向她支付255亿韩圜（约1.38亿港元）。V今日在社交网表达对自己与闵熙珍之间的私人对话被用来作为证据之一，大感不满。

V重申没有选边站意图

V在社交网上载了相关报道，解释说：「因为是我的认识的朋友，只是出于共鸣而进行的私人日常对话的一部分。我完全没有站在任何一方一边的意图，只是对于该对话未经我同意就作为证据资料提交这一点，令我非常错愕。」二人的对话据指用于作为「ILLIT抄袭NewJeans疑云」相关争议的证据，V当时与闵熙珍聊到：「（总是有关于抄袭的讨论，没有一次没出现过）是啊。我也稍微看了一下，觉得这个确实满像的。」

V卷入争议感不满

根据今日韩媒取消的一审判决书，法官认为闵熙珍提出「ILLIT抄袭NewJeans」的质疑不能视为散布不实言论，而是针对「整体印象相似」所表达的个人意见与价值判断，属于合法的意见表达范畴，并不构成违法行为。法院引用V的私讯，V在私下对话中认同了闵熙珍对于两组女团风格相似的看法，为闵熙珍的主张提供了业界人士的佐证，而ILLIT的出道专辑正由HYBE创办人房时赫亲自操刀制作，这让闵熙珍与HYBE内部高层之间的裂痕加深，V本人虽未直接卷入这场法律纠纷，但他的私人对话内容意外成为判决的重要参考依据，难怪V感不满。法院同时裁定，闵熙珍试探让ADOR脱离HYBE独立运作的各种可能性，也未违反她身为执行长的职责。

另外，BTS于下月20日推出相隔新专辑《ARIRANG》，专辑在串流音乐平台Spotify录得345万次的预先下载登上冠军，第2位是Bruno Mars于本月27日推出的新碟《The Romantic》。 

