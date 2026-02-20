《东张》女神走数免罚款有特权？ 被公审无知唔系借口 开live反击：成件事扭曲晒

30岁《东张》女神梁敏巧（Maggie）日前自爆搭东铁头等回家吃团年饭，因「大头虾」而不慎坐了一次霸王车，被职员查票发现后，她频呼「好丑怪」：「原来坐头等用Alipay畀嘅话，系要入闸前就要选定，港铁职员都好好。知我无知而放过我。我认样衰㗎。真系好丑怪。好丑怪呀，只系因为无知我无面见人呀」。

梁敏巧被轰《东张》女神有特权

本来以梁敏巧认无知便没有下文，想不到仍被网民公审，有人说：「你作为《东张》正义女神应该点都要去交罚款做好榜样，唔理你咩原因，冇畀钱就系冇畀钱，否则港铁规举就荡然无存。」、「解释等于掩饰。」、「解释咁多有咩用，即系冇畀啦。」、「我上次又系用alipay入闸坐头坐被捉，但我要交罚款，点解你唔洗就系因为你系《东张》『女神』就有特权大X晒？」结果梁敏巧开live逐点澄清。

梁敏巧称事后追究亦愿意接受

对于被网民公审，梁敏巧日前再次开live澄清并非因为甩身而觉得好威︰「其实罚款前，佢哋系先check你记录系咪良好，第二，执法都系人，你态度冇同佢对着干，唔系冇礼貌，而系同佢哋好好解释发生咩事，如果佢觉得合理，相信都有酌情权呢回事。可能有人觉得︰『因为系Maggie，所以捉到都唔使罚钱！』我再重申，我真系唔知港铁职员知唔知系我，因为我戴晒帽同口罩，又唔化妆，我唔知佢哋其实知唔知我系边个，我亦唔觉得佢哋认得我，因一路以嚟都系用『小姐』称呼我。」梁敏巧称事后追究亦愿意接受：「都系罚1000蚊，唔系咩严重事件。我从来冇唔认衰，冇话冇罚钱好得戚嘅心态，我从来都唔系呢个心态。」

梁敏巧冇讲过因公众人物而得戚

有网民质疑「无知唔系大晒」，梁敏巧则说：「有人话无知大晒呀？咁以后好似Maggie咁捉到唔使罚钱啦。我觉得如果咁拗落去冇意思，我希望大家有返合理、理智咁讨论件事，你要咁样『chur』我都无办法，因为真系我衰嘛，我有问题嘛！当日分享只系感谢港铁职员冇即时处罚我，我系用呢个心态自爆件事，我身为公众人物，分享畀大家听，只系叫大家唔好似我咁戆居咁傻，用Alipay搭头等，要入闸前揿定，如果唔系会畀人罚钱，初衷就系咁简单，冇谂过成件事扭曲晒，大家因为职员放过我，而捉住呢个point咬我，冇谂过原来大家咁care。都系𠮶句，要罚的话我从来愿意接受，冇讲过自己系公众人物而得戚。」

梁敏巧被质疑为何不用八达通

对于网民质疑她为何不用八达通，及港铁有张贴指示仍犯错，梁敏巧解释道︰「啲人话点解你唔用八达通，我唔用就唔用，呢几年冇用唔影响我生活，而家有咁多电子支付方法，点解要『啫』我唔用八达通。啲人话入闸之后边度边度提咗你啦，都系𠮶句，如果我知就唔会咁核突，我真系唔知嘛，我唔多搭东铁线。所以种种因素加埋，变成一件咁核突嘅事。我衰我真系衰，无知地搭咗『霸王车』，真系好丑样，讲出嚟都好核突好难听，我系衰我系错，我真系搭咗『霸王车』，但唔系专登，只系因为我无知啫。我再重申无知唔系大晒。啲人点讲我我控制唔到，只系我有责任交代清楚，我唔想港铁职员被误会，亦系今次开live交代清楚原因。你有钱都冇用，唔识俾钱都系冇俾过钱，大家要小心啲。我阻止唔到大家点谂，我要讲嘅系咁多。」