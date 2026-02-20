26岁前落选港姐遭亲友讥为「高档鸡」 高学历投身娱乐圈被标签贪慕虚荣

26岁港姐钟翠诗（Tracy）是选美常客，曾参加《2023年度温哥华华裔小姐竞选》，夺得亚军暨最上镜小姐奖项，翌年又返港报名选港姐，最终在十强止步。钟翠诗落选后获TVB睇中签约，并加入TVB娱乐新闻台《娱乐新闻报道》担任外景主持，展开演艺事业。不过钟翠诗近日接受传媒专访时，自揭遭亲友闲言闲语，令她感到难受。

钟翠诗知名大学毕业

钟翠诗拥有高学历，毕业于西门菲沙大学传理、艺术与科技学院传理学系。钟翠诗在访问中提到五光十色的娱乐圈，因传闻有「潜规则」而被外界视为「大染缸」，没料到在亲戚朋友群中，亦对她戴上有色眼镜。

钟翠诗自揭被人认为加入娱乐圈是贪慕虚荣，又会形容她是「高档鸡」，要做一些不正经的事，才有工作机会。钟翠诗坦言听到时感到不开心，而她在社交平台公开的性感相，不获家人理解，不明白为何要行性感路线去吸引网民眼球，钟翠诗曾尝试解释，仍难以改变对方眼中对娱乐圈的一贯睇法，令她有一种无力感。

钟翠诗曾感到焦虑

钟翠诗自言会经常提醒自己勿忘初心，希望有一日会改变亲友用有色眼镜睇演艺行业。钟翠诗明白在娱乐圈发展，并非一分耕耘一分收获，经过逾一年的时间，由一开始感到焦虑，会反复问自己是否做得未够好，到改变心态不再与人比较，钟翠诗认为自己有所成长，在心态上有好大改变，会更珍惜每一次机会。加上钟翠诗在台庆赢取终极大奖43万奖金，令她在经济上得以纾缓。

