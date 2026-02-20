黄泽林与陈奕迅惺惺相惜 爱听Eason歌曲纾压 陈康堤传秘恋网球一哥掀热话

「歌神」陈奕迅与徐濠萦的女儿陈康堤（Constance）去年6月宣布出道成为歌手并加盟华纳音乐正式加入乐坛，首支英文单曲《doll》引来外界关注，其后在《2025 年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》夺生力军女歌手金奖，成为「最强新人」。

陈康堤传恋上网球一哥黄泽林

今日（20日）传出在爸爸陈奕迅的介绍下，陈康堤恋上现年21岁、香港土生土长的网球一哥黄泽林（Coleman），有指两人不仅在IG上频频高调互动，甚至被目击私下甜蜜约会，这对体坛和乐坛「最强新星」爆出恋情，在网上掀起热烈讨论。黄泽林亦曾表示陈奕迅对他有很大影响。

黄泽林爱听陈奕迅歌纾缓赛场压力

陈奕迅本身热爱打网球，曾在2024年10月上海劳力士大师赛的「费达拿超级挚友之夜」，联同著名瑞士网球手费达拿（Roger Federer）对战中国职业网球手张之臻与跨界的中国乒乓球手樊振东搭档，上演了一场世纪双打比赛。陈奕迅亦不时被网民在网球场上巧遇，大赞他的球技出色，而且亦喜欢睇网球比赛，上月曾现身澳洲网球公开赛（Australian Open），并与周杰伦同框睇阿尔卡拉斯（Carlos Alcaraz）对决兹维列夫（Alexander Zverev）的顶尖对决。过往陈奕迅亦曾与黄泽林打波，黄泽林与时下年青一样，很爱听歌又爱看演唱会，他曾称在场外通常都戴著耳机听著粤语歌纾缓赛场压力，当中听得最多是陈奕迅的歌，最喜欢的是《Life Goes On》、《绵绵》、《葡萄成熟时》等，歌曲风格在顺境抑或逆境中，都能引起共鸣。

黄泽林曾否认与菲律宾籍美少女伊娜相恋

黄泽林去年曾被传与19岁菲律宾籍美少女伊娜（Alexandra Eala）相恋，两人同是拿度网球学校的学生，份属「同学」，伊娜在迈亚密网赛取得突破性成绩，跻身女单8强，与在迈亚密网赛历史性晋级第3圈的黄泽林以「情侣档」取得佳绩，不过黄泽林回港被追问时否认恋情，他觉得这些问题都很困扰，大家经常用两、三年前在亚运时的照片来说，他不知道该怎么回应，所以选择不回答。今次黄泽林和陈康堤传出恋情，两位当事人都未有回应， 不过在中银香港网球公开赛和台维斯杯，都可以见到陈康堤现身支持，外界以为陈康堤只是陪父亲观赏网球赛事，实情却是在现场为新男友打气加油，黄泽林更新Instagram动态时，几乎都能看到陈康堤火速按赞支持，黄泽林同样密切关注康堤的动态，更不避嫌地在康堤的靓相下留言，留下火焰及爱心等暧昧表情符号。

