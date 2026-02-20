Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜Sammi带埋全家撑场 票房破3000万兼刷新欧美纪录 影迷集气拍续集

影视圈
更新时间：17:45 2026-02-20 HKT
发布时间：17:45 2026-02-20 HKT

贺岁电影《夜王》自年初一（17／2）上画以来，截止今午（20／2）一时累积票房冲破3千万，剧组上下感到振奋，且破了多项纪录包括︰香港史上贺岁电影开画票房NO.1、香港史上贺岁电影单日票房NO.1、首日累积票房劲破1,100万；刷新黄子华开画票房纪录，及开画日900+场次破近十年贺岁片纪录等。

《夜王》英美多Fans

《夜王》陆续于世界各地上映，票房成绩刷新纪录︰该片于马来西亚上画4天票房逼近300万令吉；于美国及加拿大今日上映，横扫北美120+影厅，刷新香港贺岁电影在北美的开画纪录；英国、爱尔兰、荷兰等欧洲城市今日上画，英国多场优先场爆满。Sammi（郑秀文）在过年前马不停蹄完成一连串宣传后，趁新年假期跟家人入戏院捧其角色「V姐」场；她在社交平台分享跟家姐、姐夫、弟弟入埸睇《夜王》，全场一齐笑、感动、紧张。Sammi称：「由开拍到前阵子疯狂式紧密宣传工作，一切一切记忆犹在。一步一脚印。点滴在心头。欢哥V姐跟东日的仝人（包括太子峰）衷心多谢每一位的入埸。这部电影是我们的共同结晶品。路仍漫长。」

《夜王》开拍第二集？

三度与黄子华合作的Fish（廖子妤）坦言十分开心在短时间内得到佳绩，「之前谢票时，感到许多观众对这部戏的喜爱，甚至乎期待我们能够拍续集，或原班人马再创作新故事。《夜王》除了有笑有泪之外，还带出香港人遇挫折时，坚毅求新、求变的精神。」而饰演不择手段二世祖太子峰的小野（卢镇业）回想当日拍摄时，在厂房中无分昼夜的开工，台前幕后一鼓作气的精神，令他有感辛苦有价。Mandy（谭旻萱）得知票房佳绩，笑说犹如自己攞奖一样。至于Renci（杨偲泳）、Sumling（李芯駖）纷纷拍片感谢各位「老细」支持。

杨伟伦呼吁睇埋《金多宝》

而阿卵（杨伟伦）表示：「多谢观众支持！希望各位感受到电影背后的心意，路难行都有力量行落去。都希望大家都去支持同期上画的香港电影（《金多宝》），祝大家马年马到功成行大运。」

下一站「葵芳」

《夜王》还有不少新面孔，当中饰演葵芳的舞台剧演员蔡蕙琪（Kay）突围而出，让观众留下深刻印象，在黄子华面前也能从容面对。Kay说：「我这一刻最想讲就是多谢导演Jack（吴炜伦）、监制Ivy（何韵明）和宣传团队，没有他们就没有葵芳这个角色。感恩这个角色成为我的小小里程碑。」此外，电影公司发放一段幕后花絮「东日装备」，让观众了解主创们的一丝不苟。

