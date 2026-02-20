陈奕迅女儿陈康堤传恋上网球一哥黄泽林 IG甜蜜互动泄蜜Eason为女做红娘 与日籍男模分手四月

歌神陈奕迅与徐濠萦的21岁女儿陈康堤（Constance）去年10月突然在IG宣布，与日本混血模特儿男友Shou Honda分手，当时陈康堤以英文写下：「我和Shou Honda一起拍摄了我的下一支音乐录影带，这将永远是一段难忘的回忆。虽然我们选择了退后一步，维持朋友关系，但我们将永远支持彼此。谢谢大家。」字里行间透露两人是和平分手，并将升华为朋友关系。

回复单身只有四个月的陈康堤再传出恋情，今日（20日）传与现年21岁、香港土生土长的网球一哥黄泽林（Coleman）拍拖。有传两人经由陈奕迅介绍认识，据知情者透露：「陈奕迅和黄泽林本身认识，黄泽林每日去练波，打波时会撞到，陈康堤陪陈奕迅时，大家会一齐倾偈，陈康堤以前读女拔，黄泽林读男拔，大家都系21岁，特别啱倾。」

陈康堤借陪老窦睇网球赛做烟幕

陈康堤与黄泽林一拍即合，无论是一月初举行的中银香港网球公开赛（ATP 250），还是2月初的台维斯杯，都可以见到陈康堤影，原来借陪老窦睇网球赛做烟幕，实情是为男朋友打气。黄泽林只要他更新IG，几乎都能看到陈康堤火速「秒赞」；而男方同样密切关注陈康堤的动态，更不避嫌地在康堤的靓相下留言留下「🔥」及「❤️」等暧昧表情符号。黄泽林新年前已飞美国佛罗里达州，参加男子职业网球巡回赛德拉海滩公开赛，陈康堤先后出限时动态，分别是一段练习打网球的短片，以及一张自拍，身上穿的卫衣写着「having me as a gf is not for the weak（同得我一齐需要强大嘅心身）」，就连个人IG的「嘟嘴畀心」头像，都是陈康堤与黄泽林视像时，对方cap下的cap图，隔空放闪。

