夜王丨WLB舞小姐「BB」林熙彤靠「赋女郎」弹起 平面设计毕业转换跑道曾忧收入不稳

林熙彤（Hazel）在贺岁片《夜王》饰演夜总会女公关「BB」，多度使出制服诱惑，亦如好多年轻人返工要work-life balance，工作赚钱为放假去旅行，加上娇小玲珑身形，甜美笑容令人留下印象。早于2021年已入行的林熙彤，其实只得22岁，入行初期一直身兼学生与艺人两职。

林熙彤犹豫应否入行

林熙彤与同在《夜王》饰演舞小姐「ChiLing」的谭旻萱（Mandy）属同古天乐旗下的Cool Style Management。林熙彤18岁时因社交媒体获经理人发掘，当时仍在学的她，曾犹豫是否入行，初期以拍广告及歌曲MV为主。

相关阅读：夜王丨寸嘴舞小姐「ChiLing」黑历史曝光 谭旻萱体重曾达170磅 认恋导演为结婚对象

林熙彤曾为张天赋（MC）歌曲《老派约会之必要》拍MV，获网民注意而人气急升，更成为「赋女郎」。林熙彤之后向电影界发展，曾演出电影《不是你不爱你》、《久别重逢》，并接拍ViuTV剧集《哪一天我们会红》、《光明大押》。

相关阅读：夜王丨「妈妈生Mimi」廖子妤穿旗袍获赞艳压张曼玉 大马来港发展曾全裸上阵 近年如愿夺金像奖

林熙彤有两个弟弟，因最细的弟弟比她细13年，因此要帮手照顾。自小喜欢睇时装骚，因此想成为时装设计师，却由于DSE不够分入读时装设计，才退而报读与设计有关的课程，最终选择在香港理工大学修读平面设计，去年从大学毕业。

林熙彤想到海外进修

林熙彤曾提到加入娱乐圈的决定好矛盾，虽然自己钟意演戏，但临近毕业要考虑前途，假如收入不稳定是否可以照顾到自己。林熙彤还为自己定下目标，尝试不同的幕前工作，累积经验挑战自己，林熙彤又期望赚钱，可以到海外进修设计，又因爱上摄影，希望可尽快推出摄影集。

相关阅读：夜王｜郑秀文「自动波」行为震慑片场 导演吴炜伦爆说服偶像素颜上阵经过