陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景

被封为「最贵视帝」的陈豪（Moses）与老婆陈茵媺（Amiee）婚后育有两子一女，大仔Aiden、二仔Nathan及细女Camilla尽得父母的优良真传，尤其是细女Camilla完全是「mini Aimee」，五官精致拥有美人胚子，尤其一双浑圆眼睛似足妈咪，比陈茵媺还要清丽脱俗。

细女Camilla颜值截然不同

陈豪去年举家由南湾2200呎豪宅搬入中半山旧山顶道一伙月租高达16万的复式豪宅。日前陈茵媺贴上一家五口的贺年相并说：「大家新年快乐， 这真是太忙碌了，但很高兴我们能够挤出一些庆祝活动！ 祝大家马年大吉，万事平安，身体健康！ 」大仔陈梓烨外貌成熟颜值超越爸爸，想不到细女Camilla的颜值与之前相比截然不同。

陈茵媺细女Camilla以颜值高见称

陈茵媺细女Camilla从小到大都是外界焦点，以颜值高见称，陈茵媺日前贴上一家五口的贺年相，细女Camilla的颜值出现转变，虽然仍是「mini Aimee」，拥有白皙的皮肤和一头乌黑的长发，笑起来的时候非常甜美，但某些角度看起来有点似陈豪，展现另一种感觉。陈茵媺贴出利是封相片，原来今年的利是封由细女Camilla负责设计，写有「Happy New Year，From Chan's Family」，同时写著「Designed by： Camilla Chan」，显示了她在艺术创作方面的天赋。

陈豪半山豪宅客厅空间感极强

陈豪半山豪宅客厅空间感极强，有巨大的落地玻璃窗，窗外是开阔的景观，视野极佳，据悉，该复式大宅楼底高达14.5呎，可饱览中区市景及维多利亚港海景。陈豪家中摆放了多盆盛开的兰花作为装饰，尤其是一盆巨大的粉色兰花，增添了贵气和新年气氛。室内装修以简洁、明亮的风格为主。客厅摆放著浅色的布艺沙发，地板是温暖的木质地板，墙壁为白色，整体感觉舒适而高雅，宽敞空间无论是拍摄全家福的客厅，还是一家人制作汤圆的饭厅区域，空间都显得非常宽敞。

