佘诗曼恨遇上迷恋对象马年想「拍拖」 剧透新角色有挑战性兼好玩 开心《新闻女王2》获认可

佘诗曼去年挟《新闻女王2》强势回归，「Man姐」再次得到观众的喜爱和认同，令她在《万千星辉颁奖礼2025》成双料视后，更刷新纪录成「四届视后」。踏入马年，佘诗曼希望像一匹野马般，向着喜爱的方向奔跑。

佘诗曼直认「Man姐」回归感忐忑

回顾过去一年，佘诗曼指无论在事业和人生上也是既深刻又难忘的旅程，心情就好像坐过山车般大起大落，「短短一年里面，上了人生另一个速成班，要我紧记：怀念值得怀念的人，珍惜身边所有人！更珍惜我每一个角色。」以「Man姐」姿态回归，再次在收视上和颁奖礼中得到好成绩，她坦言确实很开心，最开心的是同剧其他角色都有好成绩，她指当初是抱着战战兢兢的心情，远多过「预期之内」嘅感觉。「即使『Man姐』这个角色之前已经得到大家嘅喜爱，但正因为这样，第二次回归才更令人忐忑，就好似要将一件大家已经觉得好好的作品，再拿出来重新雕琢、加深每一道纹理——观众会唔会觉得没新意？我的演绎会唔会已到了顶？每次在镜头前，我都同自己讲：『不可以只是重复，要找到更深入的层次。』与其说是『强势回归』，自己嘅感觉更像系踩住一条更幼的钢线。之前系要『建立』一个角色，今次系要『超越』一个已经立体的角色。每一场戏，都系惊险的平衡：既要保持Man姐的神髓，又要给予新冲突同脆弱感给观众。」新一年，她亦希望还有一个与观众再一次同频共振的机会。

阿佘盼马年能像一匹野马般，向着喜爱的方向奔跑。

阿佘凭「Man姐」获封双料视后，她坦言十分开心。

阿佘指在《新闻女王2》中再演「Man姐」多了不少考量。

《正义女神Themis》预计今年推出

阿佘主演的另一套电视剧《正义女神Themis》预计在今年推出，对于剧中她演带有威严的法官「言惠知」，同样叫观众期待，「其实自己都会期待《正义女神》，因为每一个单元都有不同的少年演员，好想看一班小主角表演，而我这个法官又是否能给予大家有另一种感觉呢？」她指做法官和主播的难度很不同，所以很难比较那一个角色更难，唯一相同的是极具挑战性以及两者都好玩。

「吃货」阿余今年目标是继续捐窿捐罅发掘新的街头美食！

在《正义女神Themis》中饰演法官，阿佘指同样极具挑战性。

佘诗曼处理琐碎私人事

提到农历年，阿佘表示喜欢到花墟拣年花，因为自己每年都会在家中摆放不同颜色的兰花，以及各式各样有过年气氛的摆设，「年廿九晚就会有好多朋友来家中玩鱼虾蟹，总之由年廿九晚凌晨热闹到年初一，每个人都笑口常开迎接新一年莅临。」来到马年，阿佘表示会先好好处理自己琐碎的私人事和享受生活，也会捐窿捐罅发掘新的街头美食。而她也希望能像野马般更自由地向着喜欢的方向奔跑，「希望遇到我会迷恋上的新角色，到时我又谈恋爱了！哈哈！」

阿佘指过去一年上了人生另一个速成班，学会珍惜身边所有人。

阿佘笑指农历年喜欢到花墟拣年花。

阿余希望遇上令她迷恋的新角色，与她「谈恋爱」。