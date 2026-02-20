Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想

影视圈
更新时间：15:00 2026-02-20 HKT
发布时间：15:00 2026-02-20 HKT

有「港版林志玲」之称的打碟DJ兼医美诊所老板刘子仪（Kelly），近年不仅推出写真集，更积极投身电影圈，曾参演黑帮题材电影《争霸》做女主角。在新春期间，她不忘向网民大派福利，分享了一系列性感又温馨的贺年照。

刘子仪碌柚叶浸浴转好运

刘子仪日前遵循「洗邋遢」传统，在IG上载了多张用碌柚叶浸浴的大尺度性感照。照片中，她全身铺满了泡泡，巧妙地用碌柚叶和「福」字贴图遮住重点部位，大方展示迷人的肩颈线条和好身材，画面引人遐想。她更配文写道：「贴挥春要『大吉大利』，冲凉要『转个运』。香港嘅除夕，就系咁讲究！」向大家分享新年转运的喜悦。

相关阅读：可人Kelly刘子仪荣登国际舞台任主持 最强「胸」器艳压群芳抢尽风头

刘子仪温馨享天伦食团年饭

除了性感的个人照，刘子仪日前也分享了与家人共聚天伦的温馨照片。她与家人围坐一桌，享受著团年饭的快乐时光。从照片中可见，场面非常温馨。她感性地写下：「世界再大，大不过妈妈煮的一锅汤。最奢侈的顶级料理，叫做『在家吃年夜饭』。没有华丽的装潢，只有满屋的饭香和家人的笑声。」字里行间流露出对家庭温暖的珍视，并祝福家人在新的一年「马到成功，平安健康」。

相关阅读：「港版林志玲」真空床照晒逼爆身材！湿身玩泡尺度震撼网民 曾出写真自称CEO唔忧做

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
7小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
19小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
22小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
4小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
2026-02-19 15:48 HKT
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
8小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
22小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
2026-02-19 15:40 HKT