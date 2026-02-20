「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想

有「港版林志玲」之称的打碟DJ兼医美诊所老板刘子仪（Kelly），近年不仅推出写真集，更积极投身电影圈，曾参演黑帮题材电影《争霸》做女主角。在新春期间，她不忘向网民大派福利，分享了一系列性感又温馨的贺年照。

刘子仪碌柚叶浸浴转好运

刘子仪日前遵循「洗邋遢」传统，在IG上载了多张用碌柚叶浸浴的大尺度性感照。照片中，她全身铺满了泡泡，巧妙地用碌柚叶和「福」字贴图遮住重点部位，大方展示迷人的肩颈线条和好身材，画面引人遐想。她更配文写道：「贴挥春要『大吉大利』，冲凉要『转个运』。香港嘅除夕，就系咁讲究！」向大家分享新年转运的喜悦。

刘子仪温馨享天伦食团年饭

除了性感的个人照，刘子仪日前也分享了与家人共聚天伦的温馨照片。她与家人围坐一桌，享受著团年饭的快乐时光。从照片中可见，场面非常温馨。她感性地写下：「世界再大，大不过妈妈煮的一锅汤。最奢侈的顶级料理，叫做『在家吃年夜饭』。没有华丽的装潢，只有满屋的饭香和家人的笑声。」字里行间流露出对家庭温暖的珍视，并祝福家人在新的一年「马到成功，平安健康」。

