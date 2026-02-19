Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42岁「娱圈小富婆」豪游中东过年派火辣福利 挥霍入住逾4万一晚永续设计别墅尽显气派

更新时间：21:00 2026-02-19 HKT
42岁的李彩华（Rain）曾为父还债，又试过因拒绝「潜规则」被雪藏，之后转战内地发展顺利，吸金力惊人，有传身家已高达2亿，在世界各地拥12间物业，成为圈中小富婆。李彩华近日趁农历新年，带家人到中东旅行，奢华程度令网民咋舌。

李彩华晒比坚尼贺年

李彩华近年生活富贵，趁农历新年假期，选择与家人飞到沙特阿拉伯过温暖又奢华的新春之旅。李彩华昨日（18日）大年初二在IG派福利，上载一辑火红色的比坚尼泳照。李彩华写道：「初二happy，今日宜着比坚尼 #familytrip」。

相关阅读：李彩华钟情小鲜肉因精力充沛 曾想当电影制片人撰写爱情故事剧本

照片中见到李彩华戴太阳眼镜，身穿一套鲜红色的比坚尼，配上同色系的头巾，充满新年气氛。李彩华悠闲地躺在一个巨大的白色贝壳造型浮床上，大方展现其纤细的腰肢和姣好身材，在阳光下显得皮肤更白皙紧致，状态绝佳。其中一张近镜自拍，更将李彩华零瑕疵的肤质表露无遗。

李彩华孝顺家人

李彩华身处的豪华度假酒店，背景海天一色拥有无边际泳池，充满未来感的独特水上别墅建筑，坐落于清澈见底的海面上，可饱览壮丽海景，尽显奢华气派。据指李彩华一家人入住的Shebara Resort位于红海，水上别墅的房间达3,100 平方呎，每晚索价由2万多元至4万多元不等。

相关阅读：41岁李彩华失婚有艳遇？晒相称获靓仔请饮酒 自觉多人追传拥12个物业做富婆

