阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派

农历新年期间，不少圈中后辈都会向尊敬的前辈拜年送上祝福。81岁的著名粤剧名伶龙剑笙（阿刨）亦不例外，早前她完成经典粤剧《李后主》的演出，终于可以放松心情过年。昨日大年初二（18日）粤剧界后辈梁芷萁便到访龙剑笙家中拜年，并在facebook分享合照，意外让龙剑笙住宅的内部装潢曝光。

龙剑笙获后辈上门拜年

龙剑笙早年移民加拿大，间中才回港，行踪变得低调。但近年不少圈中聚会都见到她的身影，似乎已回流香港生活，早年更再度演出粤剧，引来粤剧迷抢飞追捧。从照片可见，龙剑笙与后辈梁芷萁身穿同款红色外套，上面分别绣有「龙剑笙」字样。二人手捧精致的贺年礼盒，笑容满面，气氛温馨。梁芷萁分享：「大年初二，跟菩生姐拜年，很开心能一同在菩生姐家吃饭，饭后一同研讨十一场演出的心得、分享感想。」看来龙剑笙趁这顿饭，又分享了不少演粤剧心得给后辈。

龙剑笙家居风格曝光

龙剑笙与梁芷萁合照的背景也成为焦点，让外界一窥这位粤剧巨星的家居风格。龙剑笙的家装潢并非走奢华路线，而是以简约雅致为主，尽显其低调的品味。室内铺设了浅色的木地板，增添温暖感。墙边挂上了纯白色窗帘，营造出明亮简洁的空间感。

角落里一盏复古的彩绘玻璃立灯，为简约的空间增添了浓厚的艺术气息和古典韵味。旁边摆放著一盆盛开的紫色兰花，花盆上贴有「福」字挥春，既高雅大方，又充满了新春的喜庆气氛。

