朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近

1977年港姐冠军朱玲玲育有三子，大仔霍启刚、细仔霍启仁已为人夫，而「钻石王老五」的二仔霍启山早前曾被指疑携俄蒙混血儿女星娜然（Narána Erdynéyeva）出席胞弟婚礼，曝光恋情。近日霍启山再被网民见到与娜然外游，一度登上热搜。

霍启仁夫妇同行

昨日（18日）农历大年初二，有网民在小红书分享在意大利巧遇霍启山一家人的情况。网民留言：「一抬头发现前面是娜然和霍启山！」网民表示在佛罗伦斯的「乌菲兹美术馆」（Uffizi）排队时发现众人：「仔细一看居然是娜然，旁边还有霍启山，不过没拍到，霍震霆爷爷和霍启仁也在」，据指霍启仁的泰国新婚妻Namfon也有同行。

分享照片的网民透露：「娜然一直在照顾老爷子」，有人认出娜然：「娜然后边穿红衣服的女士是霍启山的亲弟媳」。有多位网民搞笑留言：「哈哈哈哈哈他背影怎么这么像路人挺松弛的」、「看吧！霍启山也得排队」等。

霍启山跟实娜然

此外，有网民同样在意大利遇见霍启山和娜然，更拍下同框画面，大赞：「娜然真的好美！」娜然穿上灰色长身大衣，而霍启山比娜然高出一点点，穿上白衫灰裤打扮休闲的他，孭住黑色背囊跟在娜然身后。

