夜王｜郑秀文「自动波」行为震慑拍摄现场 导演吴炜伦爆说服偶像素颜上阵经过

影视圈
更新时间：16:45 2026-02-19 HKT
发布时间：16:45 2026-02-19 HKT

《夜王》票房节节上升，话题多多，郑秀文（Sammi）与黄子华合作火花四溅，《毒舌大状》亿万导演吴炜伦（Jack）就两场重要场面，解释如何说服Sammi素颜、黄子华露点演出。撰文︰李志宏、摄影︰林宾尼

郑秀文没有教徒包袱

现年50岁的Jack在中学时期迷上Sammi，惟入行后多参与动作电影制作，无缘同偶像合作；至筹备《夜王》时，他看到Sammi站在金像奖台上颁奖，超强的压台感顿时让他联想到V姐，「我们要创造一个观众从未见过如此有江湖味、霸气的Sammi！」他续说︰「Sammi、子华就是这么专业的演员，剧本里桥段、对白，他们从没有推却，只要是合理的就没有所谓，我十分佩服他们。先说Sammi，她是虔诚的教徒，当知道V姐这个角色需要抽烟、饮酒、讲粗口，她没有一刻犹豫；也从来没有对我说：『Jack，可唔可以唔讲呢句呀？』而且她非常用心去准备角色，见她拿著厚厚的剧本，常常在拍摄现场站著看，还有一份档案夹，上面有许多笔记、标记，摸透人物个性及与其他人物的关系。」

《夜王》导演Jack祝读者财源广进、大吉大利。
《夜王》这一幕，Sammi、黄子华在家里谈夜总会行业前景，Sammi就角色心理状况而素颜上阵。
Sammi与黄子华在酒店「覆雨翻云」后，男方露点实属合理正常。
「V姐」Sammi与「欢哥」黄子华火花四溅。
黄子华戒口为露点

有一场戏，Sammi、黄子华在屋企里谈到夜总会行业前景，V姐在家中一副放松状态，无理由化妆；Sammi素颜来到现场，甚至连唇膏也没有涂，她的「自动波」吓得Jack、编剧何妙祺呆了一呆。另外一场戏，Sammi与黄子华在酒店「覆雨翻云」后，黄子华赤裸上身露点；原来他在拍摄期时刻保持身形最佳状态，为此戒口多时，有趣的是那场露点戏在拍摄期的末段才拍，拍毕这场戏，黄子华第一件事就是去打边炉。Jack形容︰「其实无论是Sammi素颜还是子华露点上阵，他们知道这是正常的，角色人物在当刻状态应该要这样做便不存在问题，这样的演员实在非常难得。」

Jack
Sammi戏中要抽烟、饮酒、讲粗口，一律无问题，专业！
Sammi扮演V姐一角，举手投足充满霸气。
《夜王》票房节节上升，话题多多。
