郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻

郑中基（Ronald）在2024年8月于FB宣布因经理人何庆湘「工作及道德操守有问题」与「机动娱乐」立即终止合作，其后郑中基再度发表声明交代事件，称因个人情绪健康问题，将会在完成手头上所有工作后将暂时休息，直至另行通知。当时有传言指何庆湘介入郑中基与余思敏的婚姻，甚至传出相关情感纠纷。

消失逾一年的何庆湘终于露面

不过郑中基未有提及与经理人何庆湘中合作的原因，只表示患抑郁症并有酗酒问题，之后会与余思敏赴美接受戒酒疗程。事件爆出后，曾一度传出何庆湘怀孕的传闻，但何庆湘之后一直「潜水」未有露面，最终郑中基和余思敏亦宣布离婚。消失逾一年的何庆湘今日（19日）终于露面！

何庆湘一直「潜水」回避传闻

余思敏在前年8月曾在IG出了一个警告post，贴出一张疑似酒店的地毡图并写道：「Something big are coming…（有大事即将来临…）」她还故意标示了老公郑中基、何庆湘、机动成员Stepanie及机动电视台，引发网民对事件的好奇心。两日后郑中基出声明与何庆湘割席，因此引发外间一连串的揣测。何庆湘一直采取「潜水」方式回避传闻，直到同年圣诞终于露面，现身好友的圣诞聚会，但过后何庆湘继续神隐。今日何庆湘在IG贴上与「女儿」的合照并说：「让我们一起过。」从照片所见，何庆湘的「女儿」是她的爱犬Maxi，何庆湘拎着零食吸引「女儿」望镜头，潜水多时的何庆湘精神甚饱满，身形未见有太大变化，脸上更流露幸福甜蜜笑容。但何庆湘未有透露其他详情，留言亦只送上祝福，同样未有向她问及与郑中基的关系。

郑中基去年6月承认与余思敏办离婚

郑中基当时爆出疑似纠纷曾成为热话，早年一段「机动电视台」YouTube片更立即翻Hit。在片中，郑中基和何庆湘一同吃外卖，二人聊天时笑得好开心，女方更一直怀有爱意地望着郑中基，当男方把纸巾放在大腿上时，何庆湘即忍不住细心帮忙，双方的互动非常暧昧，上架时后已有粉丝留言：「郑中基老婆，要好小心呢个女人，从佢嘅眼神睇得出，好有暧昧关系，呢个哨牙妹肯定会有啲嘢，从佢眼神都睇得出。」郑中基从美国返港后，被发现与余思敏的IG互相取消追踪，其后郑中基更被传媒拍到现身家事法庭，直到去年6月，郑中基发声明承认正与余思敏办离婚手续，郑中基爸爸郑东汉称是妈妈陪儿子到美国接受戒酒疗程，至于小朋友情况，郑东汉说：「我觉得佢哋应该接受嘅，明白嘅，我哋大家一人一半时间，咁喺我哋𠮶一半嘅时间咪见到佢哋。」

