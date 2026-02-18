Anson Lo盼每年互相陪伴冧爆神徒 Edan玩食字贺MIRROR「十二愿望」 Jeremy恨赴欧洲拍团综丨独家

Anson Lo（卢瀚霆）、Jeremy（李骏杰）和Edan（吕爵安）亲自落笔写挥春，为大家送上马年祝福，愿大家身体健康、心想事成！三子同时为粉丝亲笔送上心意，Anson Lo挥笔送上「年年有你」，望每年也能互相陪伴；Jeremy直截了当写出「天长地久」心意，誓要与大家的感情长长久久；而Edan则送上「一帆风顺」，盼粉丝马年事事顺利。文：娱乐组 图：朱伟彦

踏入马年，Anson Lo、Jeremy以及Edan齐齐为大家送上祝福。

3子亲自写挥春恭贺广大市民「身体健康」及「心想事成」。

Anson Lo希望每年与神徒互相陪伴。

踏入马年，MIRROR成员Anson Lo、Jeremy以及Edan齐齐为大家送上祝福，亲自写挥春恭贺广大市民「身体健康」及「心想事成」，更祝愿大家能够做到想做的事以及中「六合彩」，当然最重要有健康的体魄才能成事，正所谓健康就是财富，三子都希望大家好好照顾身体。

三子互相送祝福

身为艺人，宠粉丝是必然的事，三子当然也不例外，马年他们花尽心思、为各自的粉丝送上心意，Anson Lo挥笔写上「年年有你」给一班「神徒」，并阐述自己的心意：「年年有你，是希望每年农历新年有你陪着我，年年也有我陪着大家过新年，所以特别画上心心送给大家。」Jeremy写了「天长地久」送给「Unicorns」，笑言这四个字是祝愿自己与粉丝的感情能天长地久；Edan则写了「一帆风顺」送给「爵屎」，希望他们做所有事情都能顺顺利利。

这日三人聚首，当然要互相送祝福，Edan将「身体健康」送给Anson Lo，笑言古语有云「财多身子弱」，希望对方健健康康，Anson Lo笑着回他：「我应该身体很健康，OK呀！」Anson Lo祝Jeremy新一年「步步高升」，虽然觉得对方已经很高，但可以再高一些、再升一些，以他的实力可以去更高、更大的舞台殿堂；而Jeremy则送上「万事如意」给Edan，他说：「虽然他现在所有事都称心如意，但所有事都可以更加好，希望他想要甚么便有甚么。」

Edan大玩「食字」写了「十二愿望」。

农历新年，Edan忙于为有份演出的贺岁片《金多宝》宣传。

Jeremy指去年没有拍摄MIRROR团队综艺节目，今年希望能到欧洲拍摄团综。

盼MIRROR演唱会开足120场

三子还为团队MIRROR送上马年祝愿，当中最鬼马的可算是Edan，他大玩「食字」、写了「十二愿望」，实际是祝MIRROR全员都可以一同实现愿望；Anson Lo和Jeremy则祝贺MIRROR马年能「长做长有」及「心想事成」。至于他们共同的期望，则是MIRROR演唱会可以成功及开足120场，成为世纪巡回演出！今个农历新年Edan忙于为有份演出的贺岁片《金多宝》宣传，预留大量日子与团队一起到戏院谢票，当然都会出席每年一度的家人亲友团拜饭聚，他说：「很多亲戚都是一年见一次面，所以家人会约食饭团拜，这是大家一年一次的拜年聚会，当然也可以一次过逗得所有亲戚的利是。哈哈！」

而农历新年的童年回忆最令Anson Lo难忘，因为家中一直秉持着中国传统，每年大年初一起床后，他都会与姐姐一起跪在父母房门外、讲一些新年祝贺说话，就如「青春常驻」、「万事如意」等，之后便可以逗利是。

Anson Lo表示MIRROR马年第一首团歌已经拣选好。

Edan除了忙于为《金多宝》宣传，他亦有出席每年一度的家人亲友团拜饭聚。

Jeremy觉得农历新年最重要当然是逗利是，是每年一定要做的事。

Anson Lo表示以他记忆，逗得最多利是的一年大约有7,000多元！

分享逗利是趣事

Jeremy则觉得农历新年最重要当然是逗利是，是每年一定要做的事，可以接收到大家的祝福，而他每年逗得的利是也有万多元，此话一出，身旁两位成员也忍不住哗声四起，Jeremy解释因为父母派的利是占了总额8成，而且自己可以将所有利是钱都收起，听到Jeremy这番话，Edan也忍不住两度问他、真的可以自己收起利是？Jeremy表示10多岁开始便可以自己收起所有利是，这令Edan羡慕不已，笑言从小逗得的利是都未能入自己袋，只可以收起父母派给自己的利是，其他全数都要上缴。

Anson Lo则说：「我是可以自己收起利是，但却是放在爸妈帮我储利是的户口内，他们经常说，我长大后会交还给我，但至今一直从未试过给我呢，哈哈！」以他记忆，逗得最多利是的一年大约有7,000多元，他也不禁想到，现在30岁，这么多年的利是储起来真的很多钱。Jeremy即帮他心算一下，并笑言： 「连同利息差不多可能有30万。」

三子祝愿大家能够做到想做的事以及中「六合彩」。

3人聚首互相送祝福！

马年第一首团歌有惊喜

至于马年他们各人很想完成的一件事，Edan表示，当然是MIRROR举行演唱会，因为不是经常可以举办团队的演唱会，所以马年要把握这次机会做好一些。Jeremy指出，去年没有拍摄MIRROR团队综艺节目，所以今年希望能到欧洲拍摄团综。Anson Lo指出，想做好MIRROR团队的歌曲，马年第一首团歌已经拣选好，这首歌的风格很特别，是之前未试过的，所以很期待，希望可以做好一点不会令粉丝失望。此外，Jeremy表示，因为有些MIRROR团员在外地工作不在港，这个农历新年难以有团拜活动，可能有待排舞的时候才齐人见到大家。Jeremy和Anson Lo新年期间将会待在家中，Anson Lo笑指，去年忍不到口吃了很多新年糕点，今年尝试忍口要适可而止。

