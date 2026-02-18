霍汶希15岁女儿Hanni继承完美基因 颜值比妈妈更抢镜 获网民力推：原地出道

英皇娱乐「最美金牌经理人」霍汶希（Mani）在2013年时自爆已为人母，在2011年于美国诞下女儿Hanni并成为单亲妈妈独力养育囡囡。霍汶希多年来都小心保护女儿私隐，鲜有分享女儿的正面照片。直到去年霍汶希与14岁女儿Hanni首次拍摄杂志封面，星味十足的Hanni留著一头少女长发，轮廓深邃且立体，散发著仙气。

霍汶希女儿Hanni成为饭局焦点

霍汶希今日（18日）在IG贴上饭局相并说：「人齐啦！！开饭啦！！老友记新年局，又同Joey Sa Gil Kenny 齐聚吹水食饭！祝各位开年大吉，#老母爱你

#大年初一 #新年聚餐。」不过是次饭局的焦点，又再落在女儿Hanni的身上。

霍汶希女儿Hanni轮廓与妈咪如出一辙

因为工作关系，霍汶希、蔡卓妍、钟欣潼、容祖儿和关智斌难得一聚，当然女儿Hanni亦有份出席，从小已是美人胚子的Hanni星味一点都不比其他人逊色。日前是Hanni的15岁生日，霍汶希贴上与容祖儿齐齐为她庆祝的相片并说：「祝我honey生日快乐！」Hanni长得亭亭玉立，脸尖尖，五官非常标致，清秀的轮廓与妈咪如出一辙，散发出淡淡的少女韵味，昔日的童年稚气已褪去，完美遗传了优良基因。Hanni的生日照曝光后，不少人大赞Hanni颜值高，有人说：「Hanni 越大越靓女！」、「遗传晒妈妈Mani嘅良好基因」、「五官好标致，仲靓过好多新代艺人」，甚至有人觉得Hanni与港产泰星邝玲玲有几分相似，提议霍汶希可以直接签下女儿：「靓女到可以原地出道了。」

