赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足

前TVB富贵小花赵希洛在今年情人节突宣布结婚，她贴出多张在巴黎拍摄的婚纱相并说：「随著农历新年的临近，我的新篇章开始了。祝大家情人节快乐。」赵希洛未有透露老公的身份背景，仅见到两人的牵手相，真身未有曝光。

赵希洛老公「真身」终曝光

今日（18日）赵希洛再贴上新一辑婚纱相，今次老公真身终曝光，虽然只见背影，不过他的身形相高大，两人互相依偎感觉相当温馨。赵希洛曾表示老公是圈外人，去年底已经在巴黎举行婚礼，当时只邀请亲人出席，新婚人妻赵希洛还说：「感谢大家的祝福与祝贺！」

赵希洛连日来亦忙于回复

赵希洛在情人节当日突传婚讯，不少圈中好友既惊又喜，纷纷留言送上祝福，赵希洛连日来亦忙于回复：「我一直在努力回复每一条讯息，但还没能全部回复，不过你们的爱和祝福真的让我感动不已，非常感谢，也祝大家新年快乐，身体健康，万事如意，充满欢乐、爱和笑声！ 新年快乐。」赵希洛今次亦贴出与老公互相依偎的背影相，见到他外形相当高大，侧面轮廓有点似陈豪，感觉相当温馨。成为人妻后，赵希洛依然努力经营她的网上事业，有网民发现， 去年12月开始，赵希洛的左手无名指已经戴有婚戒，还看到她的爱巢相当简洁温馨，装修摆设以白色为主，客厅空间感十足，巨型窗口深光度十足，感觉很光猛。赵希洛曾表示与男友已经拍拖一段时间并称「了解中」，不过她未有公开男友身份，只称「或者离婚先公开」：「我想好好保护佢，唔想影响佢嘅工作。依家我哋维持得好好，好舒服，唔使同任何人交代。我哋好相信大家，会互相支持，双方对工作，以及工作态度都好有要求，所以可以夹到。」

赵希洛家住半山豪宅出入有司机接送

赵希洛又指另一半工作、事业十分出色，自己不想被他甩得太远。其实赵希洛本身亦有背景，家住半山豪宅，出入有司机接送，妈妈是前艺人梁小玲，爸爸赵崇康是澳洲执业的大律师和在上市公司中任职董事，并传与多间大陆国家企业关系密切，发展石油生意，家族身家以亿计。赵希洛本身是位学霸，在英国修读法律与商业系学士，以及国际商业及银行学硕士，但她却放弃当律师，投身演艺界追求自己的梦想，赵希洛在《万千星辉颁奖典礼2019》凭《金宵大厦》演活忆子成狂的何太而夺得「最佳女配角」。不过她曾表示努力却仍得不到爸爸100%支持及认同：「爸爸净系讲咗句Good job，之后再讲咗句：『咪都系主角隔篱𠮶个啫』，打击好大！」

