《哈利波特》「马份」成吉祥物 社交平台晒挥春庆祝马年 安孝燮新年祝贺语遭中国网民出征
更新时间：15:15 2026-02-18 HKT
经典电影《哈利波特》系列中饰演「马份」的英国演员Tom Felton日前在内地成为贺年吉祥物后，亦跟着潮流贴上印有自己样子的挥春，庆祝马年。他近来在纽约演出舞台剧《Harry Potter and the Cursed Child》，并做回「马份」一角，昨晚他分享在后台的片段，亲手把印有自己笑脸的挥春倒转贴在门上，再贴上自己样子的闪卡，并开心祝贺：「我们怎能不做？农历新年快乐！」片段上载后火速疯传，已吸引逾16万人赞好。
Tom没想到成中国贺年吉祥物
早前，内地网民已将Tom的样子印在贺年物品，从挥春、海报到手机壳应有尽有，因内地将「马份」一角翻译成「马儿福」，与马年相呼应。当时他转发有关新闻，并留言：「没想到我在中国变成了贺年吉祥物，这太有趣了！」
安孝燮疑叫网民让他休息
此外，韩国演员安孝燮于16日在粉丝平台Weverse以英文及韩文写下：「新年快乐，韩国农历新年快乐 ！」向粉丝祝贺农历新年，却被内地网民出征。安孝燮在文中以英文写下「Happy Korean Lunar New Year」，并附上韩文新年祝贺语，中国网民涌入其IG最新贴文留言，质问他为何不是写上「Happy Chinese New Year」。昨日，安孝燮再发文指健身室都关门，只能回家休息，似乎暗示叫网民让他休息，不要再批评他。
