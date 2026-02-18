汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道

「汪阿姐」汪明荃向来非常重视农历新年，近年除了亲制萝卜糕和写挥春外，亦会亲自拉购物车办年货。好客的汪阿姐每年农历年都会于逾6000万元的西贡银线湾豪华别墅举行团拜，由屋内布置到被邀出席名单，都成为外界焦点。今年有幸出席的宾客，主要是《带阿姐看世界》的台前幕后的工作人员。

汪明荃豪宅派对又有新意思

昨日（17日）周奕玮（Jarvis）在IG贴上多张去汪阿姐团拜的相片并说：「终于可以愿望成真去Liza姐屋企拜年喇，多谢阿姐同家英哥嘅热情款待，好丰富嘅新春午餐，又有好刺激嘅幸运抽奖。祝Liza姐、家英哥，仲有咁多位马年好事连连、心想事成，身体健康，出入平安！恭喜恭喜！」今年汪明荃豪宅派对又有新意思。

贵为TVB镇台之宝的汪明荃每年农历年都会在家中宴客，踏入大年初一，不少艺员与及《带阿姐看世界》的台前幕后的工作人员上门拜访，继续被邀出席的黄建东与妈妈出席，他贴上多张相片并说：「大年初一必做：先去Liza姐屋企拜年，品尝佢驰名嘅手工萝卜糕、上海糭等美味午餐，荣获一幅佢亲手写嘅挥春，再影返一幅年度楼梯大合照，然后一向零抽奖运嘅我今年再意外抽中攞个头彩，一定年头行运到年尾！多谢晒 Liza姐及家英哥嘅细心招待，祝各位新春大吉、身体健康、万事胜意！谢谢阿姐每年都邀请妈妈一起去拜年。」

汪明荃位于西贡银线湾逾6000千万豪华别墅一直被形容为世外桃源，拥有360度无敌海景的三层独立屋设有小花园，长楼梯是大合照的最佳位置，环境僻静而且私隐度高，屋内装修充满中国风，大门挂有一对由汪阿姐亲自提字的对联，屋内空间宽敞，客厅挂有水晶吊灯及多幅壁画，容纳50位宾客都绰绰有余，独立屋后面还有个小花园，狗狗有足够地方走动，又可以晒日光浴，天台放置长台聚餐，可以一边望海一边享受美食，汪阿姐试过将衣柜里超过一百套女装名牌衫裙和名牌包包搬出来「晒太阳」，「阿姐厨房」更见宽敞，厨具用品一应俱全，每逢节日，汪阿姐率领三位佣人姐姐，亲自炮制美食，一展厨艺。

