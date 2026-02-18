陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传

乐坛天后陈慧琳（Kelly）与初恋男友刘建浩（Alex）婚后育有一对儿子「虾饺仔」刘升及「小笼包」刘琛，成为人母后，陈慧琳有一段时间索性做全职妈妈，专心照顾一对儿子。陈慧琳曾表示自己并非「虎妈」，只希望儿子愉快学习，即使出身豪门，亦安排两子入读「平民国际学校」之称的宣道国际学校（Christian Alliance International School，简称CAIS）。

陈慧琳两子正面终曝光

陈慧琳在2015年于红馆举行演唱会，当时一对儿子上台与妈咪,合唱《星梦情真》，萌爆全场。事隔10年，去年陈慧琳于红馆再开骚，不过今次两子低调睇骚，但因有网民拍下，「虾饺仔」刘升带同女伴入场，再加上「虾饺仔」刘升身高达180CM，遗传了父母基因，意外地成为焦点。近日陈慧琳两子正面终曝光。

「虾饺仔」刘升五官越来越似妈咪

陈慧琳老公刘建浩的胞姐刘建芝（GiGi）近日在社交平台贴上与弟弟的团年相，「虾饺仔」刘升和「小笼包」刘琛正面的样终于曝光。正如陈慧琳所言，「虾饺仔」的身高180cm，但样子仍是傻傻的，细仔「小笼包」的身形偏肥，相中所见，「虾饺仔」刘升身形标准，外貌有点似韩国男神宋仲基，不过依然相当稚气，五官越来越似妈咪！「小笼包」刘琛身形不算圆润，样子与爸爸似足饼印。「虾饺仔」刘升当日被拍到与女伴到红馆睇骚，陈慧琳笑称女伴只是同事的女儿，但当问到儿子的女友有否现身，她笑说：「呢啲嘢我唔会讲，如果唔系返去会畀人铲，佢已经大个仔，唔系虾饺仔，你哋自己问佢喇，口唔讲喇，想我死咩。」

陈慧琳曾为儿子拒绝北上揾钱

陈慧琳与两子感情很好并曾表示两人子𠱁自己较多，平常买花和跟她倾偈已好开心：「男仔唔多嘢讲，个仔讲一句就开心，老公要讲多几句。有时喺屋企会叫佢哋帮我斟水，或者做其他嘢，搞到笑我有『公主病』。」陈慧琳自从当上妈妈后，为了陪伴儿子成长和学习，曾有人重金邀请担任内地歌唱比赛评判，但为了儿子而拒绝，陈慧琳坚拒以填鸭式方法教仔，亦不会要求儿子学习十八般武艺，她坦言做妈妈孩一点也不容易，要时刻管理她个人情绪，特别在教导功课时，要EQ好一点。

