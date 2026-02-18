萧正楠绯闻旧爱贺年布置意外曝光千万豪宅 宽敞客厅装潢低调奢华 巨型餐桌满足一家人共享天伦

现年46岁的女歌手关心妍于2009年跟金融才俊杨长智结婚，婚后两人育有一名女儿杨荣心 (Jovia)，组织了三口幸福之家，但关心妍未有留在家中做少奶奶，除了上《中年好声音2》当评判外，又兼顾大陆市场返回内地登台开骚，闲时又北上拍片当上饮食旅游KOL，而新春佳节，关心妍当然是陪伴家人，而在布置家居时，更意外将豪宅环境曝光，欧陆式装潢，宽敞舒适，加上一系列的贺年物品，充满新年的喜庆气氛。

关心妍跟囡囡挂挥春共享天伦

近日关心妍拍片分享她的新春节目，原来是跟囡囡一起布置家居，在一大幅白色墙上，挂上充满农历年节日气氛的挥春，却意外曝光了家居环境。从影片中可见，其豪宅以简约的欧陆式风格为主，全屋色调柔和，采用米白色墙身及浅色木地板，配上温暖的灯光，营造出舒适惬意的氛围。除此之外，客厅的另一幅墙上，装上了雅致的白色花卉，并挂上了囡囡的舞台照，为家居增添一份亲切暖意。

关心妍厨艺出色拍片分享

关心妍的寓所内，最瞩目的莫过于极具空间感的客饭厅，饭厅放置了一张白色长形餐桌，而关心妍除了歌艺出色，她亦很喜欢入厨，放满了林林总总的厨房用品，她亦不时拍片分享烹饪心得，而拍片后的美食，正好拿到餐桌上跟家人分享，饱餐一顿之外，亦可借此共享天伦之乐。

关心妍攞错奖事件被讲足多年

关心妍于1999年参加全球华人新秀歌唱大赛夺得冠军，其后加入BMA唱片公司，到2002年才正式出道。但她最令人津津乐道的事件，却是在《2008年度十大劲歌金曲颁奖典礼》中，当颁发「杰出表现奖金奖」时，关心妍误以为自己得奖，在颁奖台拥抱关菊英及紧握关菊英手上奖座，成为港人的集体回忆。关心妍跟萧正楠刚出道时，曾经因为合唱《特别鸣谢》而传出绯闻，但其后又传出不和，至今仍是乐坛不解之谜。

