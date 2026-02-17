41岁前TVB「一线花旦」独行花市被赞嫩口 面上一部位「怪异」惹议 影后夫妇竟冇人认出？

2010年度华姐冠军岑丽香日前透露情人节撇下两子，与老公过二人世界，今日（17日）有网民透露在维园年宵捕获岑丽香，公开的合照中未见老公「强强」及分别5岁及6岁的儿子，似乎岑丽香正在享受Me Time时光。

岑丽香打扮低调

网民公开的合照，见到穿上灰色上衣黑裤，戴上鸭舌帽及粗框眼镜的岑丽香，孭住小手袋及环保袋，打扮低调行年宵。被网民发现后，笑带笑容合照，难怪网民留言赞人品好：「香港偶遇明星岑丽香，人超nice，态度超sweet」。

不少网民见到41岁的岑丽香近照，羡慕保养得好：「好嫩」、「好美啊又潮」、「脸真的好小啊」、「天啊，生了两个看起来还是像20出头」。但有网民觉得岑丽香的下巴形状奇怪，留言问：「句（佢）个下巴做咩？整亲啊？」令五官越见立体的岑丽香，再被网民质疑「后天加工」问题。

张智霖夫妇打扮朴素

此外，袁咏仪昨晚（16日）在小红书分享与老公张智霖的合照，见到二人行维园年宵，戴上口罩的两人打扮朴素，与一般夫妇无异，因此未见市民认出。袁咏仪拎住风车，似乎想马年运程继续顺遂。袁咏仪留言：「马年大吉行大运」。

