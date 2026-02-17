Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

41岁前TVB「一线花旦」独行花市被赞嫩口 面上一部位「怪异」惹议 影后夫妇竟冇人认出？

影视圈
更新时间：20:00 2026-02-17 HKT
发布时间：20:00 2026-02-17 HKT

2010年度华姐冠军岑丽香日前透露情人节撇下两子，与老公过二人世界，今日（17日）有网民透露在维园年宵捕获岑丽香，公开的合照中未见老公「强强」及分别5岁及6岁的儿子，似乎岑丽香正在享受Me Time时光。

岑丽香打扮低调

网民公开的合照，见到穿上灰色上衣黑裤，戴上鸭舌帽及粗框眼镜的岑丽香，孭住小手袋及环保袋，打扮低调行年宵。被网民发现后，笑带笑容合照，难怪网民留言赞人品好：「香港偶遇明星岑丽香，人超nice，态度超sweet」。

相关阅读：岑丽香公开「高鼻梁」真相 曾被流出学生照惹整容疑云 亲揭鼻子「后天加工」秘诀

相关阅读：岑丽香撇低儿子预约老公叹二人世界 新年揾李亚男王君馨聚会派利是

不少网民见到41岁的岑丽香近照，羡慕保养得好：「好嫩」、「好美啊又潮」、「脸真的好小啊」、「天啊，生了两个看起来还是像20出头」。但有网民觉得岑丽香的下巴形状奇怪，留言问：「句（佢）个下巴做咩？整亲啊？」令五官越见立体的岑丽香，再被网民质疑「后天加工」问题。

张智霖夫妇打扮朴素

此外，袁咏仪昨晚（16日）在小红书分享与老公张智霖的合照，见到二人行维园年宵，戴上口罩的两人打扮朴素，与一般夫妇无异，因此未见市民认出。袁咏仪拎住风车，似乎想马年运程继续顺遂。袁咏仪留言：「马年大吉行大运」。

相关阅读：张智霖父子出巡！19岁魔童早前疑自爆恋大眼少女 网民关心见咗家长未

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
7小时前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园
前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园
影视圈
8小时前
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
旅游
10小时前
TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人
TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人
影视圈
5小时前
车公庙求签︱一文回顾车公近年预言 去年第24签灵唔灵？原来已连续X年开出中签
社会
5小时前
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
12小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
2026-02-16 18:18 HKT
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
9小时前