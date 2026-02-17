马力十足贺新年丨Win Win 立志马年红过Anson Lo Jason靠「舞技」击败一众跳得之人

ViuTV贺年节目《马力十足贺新年》，今日年初一（17 日）一集，一众主持包括 ERROR成员梁业（Fatboy）、ROVER成员雷濠权（Jason）、田曜诚（Tsoul）、杨安妮（Win Win）及 陈海宁（Isabella），为争取与具有好运象征的白马接触，全部化身「马仔」投入游戏。

Win Win以「爆红过 Anson Lo」作为目标

其中一个接力赛环节，主持需一边坐爆气球，一边以「我要爆乜」为题即席说出祝福语，Win Win以「爆红过 Anson Lo」作为目标。最终所有主持均曾胜出游戏一次，得以近距离接触白马并体验喂马乐趣，而好运白马都希望大家能够在马年一马当先，做只行运马仔。

Jason 实至名归夺大奖

喜庆节日亦少不了舞狮环节，一众主持特意向师傅学习舞狮技巧，更大玩舞狮节拍接龙游戏。开始之前，Isabella气势如虹地表示：「我有跟 Win Win学跳舞架！我冇问题！」Win Win 听后即时面有难色，笑言：「我冇嘢发表。」身为乐队ROVER 成员之一的Jason亦全程「瞓身」跟上。经过 14 回合激战后，Jason竟然击败擅长跳舞的 Fatboy、Win Win 及 Tsoul，成为新一代 ROVER 跳舞担当。Jason 亦实至名归获得大奖，由制作组专程送他回家，与家人共度大年初一佳节。



