Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马力十足贺新年丨Win Win 立志马年红过Anson Lo Jason靠「舞技」击败一众跳得之人

影视圈
更新时间：16:45 2026-02-17 HKT
发布时间：16:45 2026-02-17 HKT

ViuTV贺年节目《马力十足贺新年》，今日年初一（17 日）一集，一众主持包括 ERROR成员梁业（Fatboy）、ROVER成员雷濠权（Jason）、田曜诚（Tsoul）、杨安妮（Win Win）及 陈海宁（Isabella），为争取与具有好运象征的白马接触，全部化身「马仔」投入游戏。

Win Win以「爆红过 Anson Lo」作为目标

其中一个接力赛环节，主持需一边坐爆气球，一边以「我要爆乜」为题即席说出祝福语，Win Win以「爆红过 Anson Lo」作为目标。最终所有主持均曾胜出游戏一次，得以近距离接触白马并体验喂马乐趣，而好运白马都希望大家能够在马年一马当先，做只行运马仔。

Jason 实至名归夺大奖

喜庆节日亦少不了舞狮环节，一众主持特意向师傅学习舞狮技巧，更大玩舞狮节拍接龙游戏。开始之前，Isabella气势如虹地表示：「我有跟 Win Win学跳舞架！我冇问题！」Win Win 听后即时面有难色，笑言：「我冇嘢发表。」身为乐队ROVER 成员之一的Jason亦全程「瞓身」跟上。经过 14 回合激战后，Jason竟然击败擅长跳舞的 Fatboy、Win Win 及 Tsoul，成为新一代 ROVER 跳舞担当。Jason 亦实至名归获得大奖，由制作组专程送他回家，与家人共度大年初一佳节。


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
23小时前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
9小时前
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
旅游
7小时前
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
3小时前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
生活百科
8小时前
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
时事热话
6小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲
78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲
影视圈
7小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
7小时前