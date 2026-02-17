《镖人：风起大漠》内地预售破1.8亿元 最新预告曝光 谢霆锋追捕吴京动作戏亲身上阵

由「天下第一武指」袁和平执导，吴京担任监制并领衔主演，集合谢霆锋、李连杰、惠英红、梁家辉、张晋、于荣光、于适、陈丽君等华语顶级阵容的武侠动作巨片《镖人：风起大漠》，将于今日（17日）（大年初一）在香港、澳门同步上映。《镖人：风起大漠》于全国同日上映，预售票房在上映前夕已突破1.8亿人民币，即未正式上映已收逾两亿港元票房，气势强劲。片方同日发布最新预告，揭示由吴京饰演的大漠最强镖人「刀马」受命老莫（梁家辉饰）护送全国头号通缉犯知世郎，却因此遭黑白两道全面追杀，连场厮杀、兵器对决，势必令观众热血沸腾。

谢霆锋与吴京对峙场面「火花四溅」

片中三代港人最熟悉的动作巨星同场亮相成焦点，谢霆锋以蓄胡造型持双鞭登场，被网民大赞「狠劲回归」，与吴京的对峙场面更被形容为「火花四溅」。久未在武侠片现身的李连杰亦因支持吴京而「重出江湖」，两人合体被影迷称为「最后的武林盛宴」。惠英红与梁家辉则被网民封为「气场最强港味班底」，张晋以扎实武术底子演绎狠角色，动作干净俐落，令人期待。

电影远赴新疆荒漠实景拍摄。

随着内地预售票房持续攀升，势成今年贺岁档最具话题的动作强片。

李连杰与吴京互动被粉丝放上热搜

电影远赴新疆荒漠实景拍摄，动作场面密度极高，马战、兵器战招招到肉，成为今年新年档最具吸引力的动作大片之一。上映前夕更有多段幕后花絮在网上流出，包括谢霆锋拍摄期间坚持亲身上阵、李连杰与吴京在片场互动被粉丝偷拍上热搜等八卦话题。随着内地预售票房持续攀升，该片势成今年贺岁档最具话题的动作强片。