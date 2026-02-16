黄夏蕙花4小时扮观音到黄大仙上「头炷香」 重提被呃遗产：望还返俾我

黄夏蕙每年都会到黄大仙祠霸头位上「头炷香」，今年亦不例外，她今日（16日）打扮成「观音」，祝福市民马年身体健康。

黄夏蕙新年愿望世界和平

问到「观音」造型打扮了多久？她受访时表示用了4个小时，「今日耐啲，靓唔靓啊！」。今年想要甚么新年愿望？她说：「每年头炷香，我都系希望世界和平，人人都有屋住，政府做多啲廉价屋同埋老人苑，咁就个个有屋住，有饭食、有工作做，呢啲就系我帮香港人求，我自己求呢就系因为我俾人呃咗啲遗产12年，咁而家OK啦，所以我希望观世音大慈大悲，还返俾我。」黄夏蕙又向《星岛头条》的观众送祝福：「各位观众，祝你哋身体健康，万事胜意，想个样有𠮶样！」