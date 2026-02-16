盘点《寻秦记》剧中十大武术高手 徇众要求年初一再现荧幕丨原来视咁的

由古天乐、宣萱、林峰、江华、郭羡妮、滕丽名、雪儿等演出的古装科幻穿越剧《寻秦记》，改编自黄易同名小说，于2001年翡翠台首播，当年创下收视佳绩，古天乐更凭此剧，继《刑事侦缉档案IV》后再次赢视帝。早前电影版《寻秦记》上映，即掀起全港市民集体回忆，不少网民都希望TVB重播此剧。

项少龙穿越古代后，因缘际会下成墨子剑法继承人。

连晋性格冷酷、阴险、有野心。

善柔是剧中战斗力最强的女角。

《寻秦记》十大高手

TVB铁定于大年初一（17日）晚上11点55分在翡翠台重播《寻秦记》（逢周一至周五播映），大年初一至大年初四（20日）更会连播两集，大年初七（23日）开始回复正常每晚播一集。《寻秦记》最引人入胜之处，除了剧情峰回路转、男女主角感情复杂外，剧中武打场面亦为人津津乐道，引起网民热议，力推哪个角色武功最强？综合网上各大意见，找出《寻秦记》十大高手。

元宗与项少龙一见如故，更传授墨子剑法给对方。

项少龙得到善柔、乌廷芳与琴清的相助。

龙阳君是魏国最强三剑士之一。

「项少龙」融汇古今武术

1. 项少龙（古天乐饰）

身为现代特警的项少龙体能出众，穿越古代后因缘际会下成为墨子剑法继承人。他打赢赵国第一剑客连晋，后期更与善柔合力杀死剑圣曹秋道。项少龙的战斗力堪称战国顶级武将水平，靓仔又打得。

2. 曹秋道（刘家辉饰）

表面上是元宗师弟的曹秋道，实为刺客组织首领，被誉为「剑圣」的他战斗力爆灯，但由于邪不能胜正的关系，最后被项少龙与善柔合力击杀。

3. 连晋（江华饰）

性格冷酷、阴险、有野心，原本是赵国第一剑客，唯一战败是被项少龙斩断右手手筋。之后一度自暴自弃，幸获心仪对象乌廷芳鼓励后重新振作。

4. 嫪毐（陈荣峻饰）

嫪毐虽然右手残废，但左手剑法无人能敌。性格自大又自卑的他若被人歧视伤残，他必定杀死对方。

5. 元宗（元华饰）

元宗是墨者行会的传人，掌管了墨者行会的钜子令，是墨子剑法最强之人。他与项少龙一见如故，毫不吝啬传授墨子剑法，惜年事已高，被严平与门下围攻致死。

6. 王翦（郭政鸿饰）

王翦被吕不韦（郭锋饰）命令与项少龙比武争夺帅印，最后项少龙「计胜一筹」胜出。败阵的王翦虽被吕不韦冷待，但得项少龙向嬴政举荐为副将，最后成为大将军。

7. 善柔（滕丽名饰）

是剧中战斗力最强的女角，身为刺客的她坚强、果断兼有勇有谋。每次项少龙遇上危险，她总是及时出现兼奋不顾身相救。

8. 龙阳君（盖鸣晖饰）

盖鸣晖反串饰演的龙阳君，是魏国最强三剑士之一，跟项少龙切磋剑法时，出剑快如闪电，绝对位列战国一线高手之中。

9. 严平（李家鼎饰）

是赵国墨者行会的头目，精通墨子剑法，性格阴险兼心狠手辣。虽武功高强，但喜欢「以众凌寡」，每次出场都有一大班弟子跟出跟入。

10. 李牧（张山饰）

李牧是赵国的军事支柱，亦是「战国四大名将」之一。