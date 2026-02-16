移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？

42岁的吴日言今年踏入结婚第10年，「七年抱三」的她，为小朋友升学，2024年决定一家五口到英国伦敦西部雷丁（Reading）生活。近日吴日言全家悄悄返港，与老公Barry的家人有关。

吴日言一家到贺

吴日言今日（16日）在IG分享一条影片，见到一家五口现身婚礼，三个仔女打扮可爱，充当花童为新娘子开路。吴日言透露老公的妹妹出嫁，由Barry「长兄为父」将妹妹交到妹夫手中。作为嫂嫂的吴日言更以「三宝妈妈」身份，传授「生仔秘笈」，暗示自己「多产」与频繁性生活有关。

吴日言留言：「Happy Wedding！长兄为父，Barry拖著妹妹的手，一步一步送她出阁，感动……看着这位小妹妹长大，眼见她经历种种，最后修成正果，感人 #幸福人妻 #三宝妈妈 #生仔秘笈 #X多D #happywedding」，获小姑回复：「I love you」。

吴日言移英多是非

「地狱黑仔王」吴日言与拍拖多年的圈外人Barry于2016年结婚，前年举家移居英国生活，因老公做「空中飞人」香港英国两边走，令吴日言压力劲大。吴日言获自照顾两子一女，初期经历多波折，全家轮流病倒，开餐厅又闹出「走尾数」风波，三个月前又爆出与店舖业主交恶。

