44岁「曾患抑郁症女星」春晚彩排如撞邪 眼神呆滞如行尸走肉 曾试过呕吐呼吸困难

44岁的薛凯琪（Fiona）曾因「少女」外表局限发展，北上发展后在内地深受欢迎，近年薛凯琪更转熟女路线，经常以极性感风格演出，吸纳一批捧场客。但薛凯琪外貌的转变，多度被质疑「变脸」，去年又因好友方大同离世受到打击，薛凯琪不但暴瘦，近日现身时更脸容憔悴、眼神呆滞，引起网民担忧。

薛凯琪为春晚彩排

薛凯琪在内地人气不俗，举行的巡回演唱会座无虚席，近日有网民捕获薛凯琪为春晚彩排的影片，见到其没精打采的反应，似乎因工作忙碌而挨到残，令人心痛。当日薛凯琪穿上长羽绒大褛，现身春晚彩排，片中见到薛凯琪化上眼妆发黑的浓妆，双目无神失去往日神采。

薛凯琪现身时被大批粉丝包围，虽然她有打招呼，但热情过后再回复一脸疲惫，让不少网民担心慰问：「化错妆？」、「一脸疲惫」、「姐姐的眼神怎么跟我一样，一定要好起来」、「好像行尸走肉一样，目光呆滞」等。

薛凯琪曾患抑郁症

薛凯琪早年自揭有抑郁症，会在夜晚爆喊，曾要接受心理辅导。薛凯琪曾在访问上提起好友方大同离世，难掩哀伤。薛凯琪坦言获悉时的反应并非震惊，而是陷入一种深切的懵懂之中：「得知方大同离开的第一天，我整个人都是懵的，虽然在哭，但身体还没有明显的反应。」只是薛凯琪从翌日开始，身体出现强烈的应激反应。吃不下东西，空腹时又会呕吐，呼吸变得异常困难。

