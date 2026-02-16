Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」陈婉衡过大礼「十全十美」 金器列阵钻饰堆如山未来外母激赞大方得体

影视圈
更新时间：13:00 2026-02-16 HKT
发布时间：13:00 2026-02-16 HKT

已改名「陈沛汶」的35岁前「TVB咪神」陈婉衡（Alycia），自公开结婚消息已9个月，准人妻陈婉衡早在去年底已开始倒数婚期，婚礼定于今年3月举行。陈婉衡下月出嫁，今日（16日）开心分享过大礼仪式，见到有大量钻饰金器，风光待嫁。

陈婉衡保密未婚夫

陈婉衡去年趁「520」无预警宣布与圈外神秘男友结婚，大晒在土耳其拍摄的甜蜜婚照。陈婉衡日前完成传统中式过大礼仪式，见到有八篮大礼篮外，还有鲍参翅肚龙凤礼饼，一双大过块面的心型花胶扒，两双极品鳘鱼胶，以及嫁囍礼饼两大盆。

当中最抢镜的要数「十全十美金器摆满枱」，陈婉衡与未婚夫面前摆有多三条钻石颈链，还有金猪颈链、四条巨型金颈链、四对半粗身龙凤鈪，以及多对金戒指。陈婉衡与未婚夫穿上红色衫，准新娘子大晒纤腰，同样吸睛。

陈婉衡认为过大礼是筹备婚礼的其中一项传统环节，当日未来外母赞未来女婿准备够传统外，最重要是做得大方得体。陈婉衡表示过大礼要四出搜罗原以为好麻烦，但透过专人帮忙下，感到方便又容易，而且协助她轻松筹备婚宴。

陈婉衡曾选港姐

陈婉衡当年从加拿大回流参加2012年香港小姐，最终三甲落败，却因火辣身材在节目《3日2夜》、《Go! Yama Girl》吸纳大批粉丝支持。陈婉衡2024年离巢TVB后，转做健身教练，并于去年5月宣布婚讯，展开人生新一页。

