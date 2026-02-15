Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭秀云儿子疑分手？庞景峰刘温馨惊爆情变 发文谈「专一」似有暗示 曾传被母棒打鸳鸯

影视圈
更新时间：19:30 2026-02-15 HKT
发布时间：19:30 2026-02-15 HKT

郭秀云与前夫钱小豪的35岁儿子庞景峰（前名钱浩然），2024年认爱港姐出身的35岁前TVB女星刘温馨，一度传出郭秀云不满刘温馨而棒打鸳鸯，但郭秀云曾作出否认。去年11月，庞景峰更透露已有求婚计划，希望给女方惊喜，外界一度以为两人好事近。然而，今日（15日）二人于IG的发文，却疑似暗示恋情已经告终。

刘温馨疑宣布分手

刘温馨选在情人节翌日疑透露分手消息，她在IG上载一张心形云朵的照片，配文写道：「有些故事留在昨天，有些温柔留给自己。往后的日子，回归一个人的简单，2026重新出发，学会更爱自己」。字里行间充满离愁别绪，特别是「回归一个人的简单」一句，被外界解读为正式宣布单身，结束与庞景峰的恋情。

相关阅读：庞景峰与女友刘温馨拍节目认有嘈交 想情侣档拍广告 盼2年内拉埋天窗

庞景峰疑有感而发

与此同时，庞景峰亦在IG的限时动态中分享了一张意味深长的图片，图中写著：「不可取替的关系中，彼此认定的专一、彼此等待的渴慕、彼此相属的期盼！」这段文字似乎在表达他对理想关系的看法，当中谈及的「专一」，亦令人联想是否与感情状况有关。

庞景峰感情生活精彩

庞景峰感情生活多姿多彩，较为知名的前女友包括杨埕、模特儿何佩珈（Peggy），以及曾论及婚嫁的网红Hailey。他2024年与刘温馨公开认爱后，曾一度传出庞景峰母亲郭秀云不满女方，但郭秀云其后已公开否认。如今两人疑似分手，从甜蜜认爱到传出婚讯，最终却疑似情断，让不少人感到愕然。

相关阅读：郭秀云被传反对儿子庞景峰与刘温馨恋情 亲自解话：真系得啖笑！

钱小豪十年无性生活与老婆分房瞓？

