黄子华廖子妤三度合作 「冇偈倾」但劲有火花 由母子变死对头再做情人丨名人杂志　

被誉为香港栋笃笑始祖的黄子华，近年被指由「票房毒药」变成「灵药」，两部作品《毒舌大状》和《破．地狱》均取得过亿票房的成绩，不过黄子华不认为自己是「灵药」，又笑言同廖子妤三度合作，角色由母子变死对头、再到新戏《夜王》变情人，更有床戏和吻戏！撰文：黄佩丽 摄影：林宾尼

虽然同廖子妤三度合作、今次更擦出火花，但黄子华就大爆两人每次见面都好少偈倾。

黄子华每次栋笃笑演出几乎都是秒杀门票，其演出的电视剧亦大受好评，唯独在电影方面的发展甚有阻滞，早年的作品大多票房失利，被称为「票房毒药」，直到2018年《栋笃特工》的诞生，再到近年《毒舌大状》和《破．地狱》两部过亿票房作品，令他摆脱「票房毒药」之名，不过子华就不认为自己是「灵药」，因为一部电影的成功需要整个团队的配合，他坦言：「千万不要以为套戏是因为我才会收得，是幕前幕后的努力，正因为我做过毒药，更清楚知道一切都不是侥幸，大家都付出很多努力，是需要天时地利人和的配合。」

廖子妤自爆每次同子华合作都好兴奋又紧张。

子华主演的《毒舌大状》创出票房神话，导演吴炜伦今次执导《夜王》，展现完全不同的题材。



而他和廖子妤继《饭戏攻心》和《毒舌大状》后，再次于贺岁片《夜王》中合作，由母子变死对头后、今次再变成情人关系，更有床戏和吻戏，关系大跃进！二人早前为电影宣传时对此都感到很有缘份，黄子华又以苑琼丹做例子，「和苑琼丹第一次合作，她就做我女朋友，第二次已是《男亲女爱》做我姑妈，到《一蚊鸡保镖》时做我大佬BENZ（许绍雄）的老婆，即是我大嫂，总之她做完我一次女朋友后，从此就做了我的长辈。今次廖子妤就犀利，她由我阿妈开始做起，她点会想到这一世人可以做到我阿妈！第二次就做死对头，今次就有一手，直情觉得这个桥段可以拍套戏，我们之间应该是有啲嘢，背后应该是有啲秘密，总之可以发展成一套由国家级到宇宙级的悬疑电影，最后终于会揾到我们的连结是甚么。」

黄子华笑言当年苑琼丹都系由女朋友慢慢演到变他的长辈。

两人都希望今次《夜王》能取得好成绩。



廖子妤笑指首次合作就做偶像黄子华阿妈，觉得是很高的起点，指成为演员后其中一个梦想就是与偶像黄子华拍戏，没想到那么快就梦想成真，「有乜好得过梦想成真完，仲要可以成真三次！上次拍完《毒舌》觉得应该无下次，因为已经合作了两次，没想到之后还可以再合作，又有不少对手戏。今次睇剧本要上电影公司睇，睇到某一场（与黄子华吻戏）时，我突然大叫一声，好似那张土拨鼠在高山上大叫的meme图，他们听到都问我咩事，我就攞住剧本问咩嚟㗎，我是Mimi（戏中角色）？这个欢哥会不会是阿DEE（何启华）呀？我觉得很不可思议，不敢谂我们会有身体接触。」谈到与黄子华已第三次合作，兴奋的心情难道没有下降吗？她即反问：「你觉得有吗？」

拍床戏超有难度



访问期间见廖子妤都不敢坐得太近黄子华，黄子华笑言每次见面，廖子妤都很少与他倾偈，如果不是对自己有信心，会觉得她很嬲自己，又指她是近年合作得最密的一个演员，「差不多次次都见到她，我怀疑未来的一套都是见到她。」对于二人有床戏和吻戏，黄子华表示男演员在这方面会更紧张，「拍摄亲密场面时，男演员要好小心，不要做任何令对方感到不尊重的行为，而我个人是经常对任何事都不尊重，所以更要收歛，在这些时候更要克己些。」又指床戏只是在床上拍，但也是一场有难度的戏，「要好入戏先做到，这是一个很自然的情侣关系，仲要无衫着，我最怕是那些着衫冲凉的戏，或者完事后即刻齐哂睡衣，一系不要拍，一系自然些！」



廖子妤就笑言无论拍甚么场面，只要对手是黄子华就特别紧张：「我的角色对任何事都游刃有余，人际关系好好，不会有社交压力，她每天要见很多人，要面对很多男人，很多肢体接触，但对『廖子妤』来说，这是一个很大的压力，所以在拍摄前，我不断同自己讲，这些都不是紧张，而是兴奋，我一见到欢哥就会讲『我好兴奋』，我手震不是因为紧张，而是因为兴奋！」除了与黄子华合作外，廖子妤与郑秀文（Sammi）和谢君豪也有不少对手戏，她自认是有福气的人，笑言好似集齐龙珠一样、在同一部戏与自己喜爱的前辈合作。

今次在《夜王》的床戏令两人难忘。

子华今次牺牲色相，半裸晒身材。

唔认系票房灵药



黄子华之前的两部作品有过亿票房，他笑言今次没有压力，因为已预视了不会再过亿，「如果再过会不会太过份呢？我个人会癫，就好似打拳一样，永远都是as good as your last game，上次打得好是上次的事，今次又是另一场比赛，次次都不同，但当然都希望有好成绩，我有信心这是令大家都开心的戏，我拍的时候都很开心，我好耐无拍过咁开心的戏，《饭戏》对我来讲不是好开心，因为入面全程失恋，《毒舌》又同她（廖子妤）死过，《破。地狱》更加不用说，忽然有套喜剧，又有咁多女仔，剧情又癫狂，所以我拍得很开心，相信观众都会看得开心。」

黄子华不觉得自己是票房灵药，认为是幕前幕后整个团队的努力。

盼金像奖再下一城



另外，廖子妤早前凭《像我这样的爱情》夺香港电影评论学会影后，问她可想于金像奖再下一城？她直言很想，认为今年是她人生中最接近影后机会的时刻，「有冇奖不重要，能够入围候选就很开心，要做到主角好难，要有老板肯投资之余，又会找我担正，去年很幸运，之前做女主角的5部电影都先后上映，我做女主角的电影已经上完，往后有冇老板够胆揾我做女主角，就看今次有没有好的收获。」至于黄子华表示对奖项有三不主义，不强求、不拒绝和不庆功，笑言就算有奖都不会庆功，叫大家不要为他紧张，问他可曾有过好想攞奖的时候？他说：「没有，拍戏的初心不是为攞奖，拍的时候很投入，拍完就出现另一个叫电影颁奖礼的游戏，当个游戏摆咗你喺入面时才会考虑，《毒舌》那次就觉得有可能，但不是想攞，而且攞奖又是需要天时地利人和，要好多嘢配合。」

廖子妤早前凭《像我这样的爱情》夺香港电影评论学会影后，希望于金像奖再下一城。