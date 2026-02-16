90年代性感女神罕有晒三子女近照 型仔儿子高颜值女儿尽得真传 绝口不提律师老公惹离婚揣测

现年50岁的麦家琪1993年曾参加香港小姐，后来因裸照风波，由大热变落选。后来她受访透露，青少年时期因无心向学，在15岁时被前男友诱骗拍下裸照，令她悔不当初，直言因任性累事，后来入行拍过不少电影均有性感场面而被标签为艳星，也令她感到无奈。近年她将事业重心转往内地，并活跃于小红书。日前，她发布了一段回顾年度生活的影片，罕有曝光与三名子女的家庭照，但由于律师老公神隐，意外引发离婚揣测。

麦家琪三名子女高颜值

从影片中可见，麦家琪与子女一同庆祝生日，气氛融洽。两位儿子眉清目秀，发型新潮，身材高大，已是帅气的星二代模样；女儿则留著一头长发，样貌清秀，颇有母亲年轻时的神韵。三名子女的高颜值让网民纷纷赞叹「基因强大」，完全遗传了妈妈的优点。

麦家琪大律师老公长年神隐

然而，在这些温馨的家庭合照中，却始终不见麦家琪的大律师老公王国豪的身影。麦家琪自2006年结婚后，一直极少公开提及丈夫或分享夫妻合照，这次的影片依旧只有她与子女四人，让不少网民再度对她的婚姻状况产生好奇，纷纷留言质疑：「怎么从来不见老公？」、「是不是已经离婚了？」面对外界的揣测，麦家琪始终未作回应，让她的婚姻关系更添几分神秘色彩。

麦家琪曾将裸照给子女观赏

麦家琪受访甚少提及老公，但就不时分享育儿心得。她曾公开谈及早年事业刚起步时，因思想单纯、个性任性，被摄影师诱骗拍下裸照的经历。更令人震惊的是，她选择将这些照片拿给子女看，希望以此作为反面教材，教育他们世途险恶。

她亦曾在访问中透露，这段经历确实影响到下一代。有一次，儿子放学回家，突然质问她是否拍过三级片，麦家琪当下情绪失控，怒掴了儿子一巴掌，但事后深感后悔。她坦言，那一刻才意识到自己过去的选择，对孩子造成了无法磨灭的伤害，为此感到非常心痛。如今，麦家琪似乎已走出昔日阴霾，在影片中展现了在广东广宁投身农耕、开餐厅等生活，虽然往事与家庭状况依旧是外界关注的话题，但她正努力活出属于自己的精彩下半场。

