前TVB「失婚男主持」断崖式衰老？激瘦两圈面容憔悴苍老  网民高呼认不出：变了老头

更新时间：11:00 2026-02-16 HKT
现年55岁的香港艺人林晓峰（阿Lo），近日被网民在小红书上分享近照而引起热烈讨论。照片中的他容貌大变，与昔日那位被誉为「宝藏级歌手」的帅气形象大相径庭，有网民甚至惊讶地表示完全认不出来。

林晓峰断崖式衰老？

从最新的照片可见，林晓峰身穿单车运动服，戴著鸭舌帽和太阳眼镜，脸上蓄起了胡子。虽然墨镜遮去了他半边脸，但仍能看出其神情憔悴，脸颊明显比以往消瘦，整个人的身形也瘦了一圈。

相关阅读：54岁香港宝藏级歌手 带爸爸行山老父撞样蔡澜 内地成就解锁密密吸金

林晓峰被指瘦了不少

照片曝光后，不少网民对他的状态表示惊讶，纷纷留言指他「瘦了好多啊」，更有人直言他变成了「小老头」，断崖式的衰老感让许多粉丝感到意外，担心偶像的身体健康是否亮起了红灯。

林晓峰为配合角色留须

不过，原来林晓峰这次的形象大改造是为了工作。有粉丝留言解释，他是为了即将演出的音乐剧《雄狮少年》中的「咸鱼强」一角特意留须，形容他是「由精致老头变糙老头了」，但依然「又man又帅」，并为他加油打气。相信林晓峰或许也是为了更贴合角色设定而刻意减肥。

林晓峰大仔撞样郑伊健

林晓峰出身于演艺世家，哥哥是著名DJ及艺人林海峰，姐姐是金牌经理人林珊珊，舅父更是影帝狄龙。他与前妻康子妮（现名康荥舫）育有两子，离婚后一直专注于事业。二人的大仔林宝和细仔林熙均已长大成人，大仔更越大越型撞样郑伊健。

相关阅读：林晓峰细仔庆21岁生日罕露面  跟爸爸如饼印复制《古惑仔》包皮造型  大仔似郑伊健相映成趣

 

