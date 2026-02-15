Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟嘉欣久违高调放闪！去年被传离婚闹上法院 与TVB前高层侄仔Jeremy甜蜜合照力证情不变

影视圈
更新时间：18:30 2026-02-15 HKT
发布时间：18:30 2026-02-15 HKT

前TVB一线花旦钟嘉欣（Linda）与TVB前高层梁乃鹏侄仔、加拿大脊医老公Jeremy Leung结婚10年，育有两女一子，家庭生活美满。钟嘉欣为庆祝情人节，今日（15日）在IG上载与老公的甜蜜合照，并写下「Happy Valentine's Day Love, Mr. & Mrs. Leung」，以行动高调放闪，粉碎去年的婚变传闻。

钟嘉欣去年被传离婚

钟嘉欣早前在网上节目《丝打围炉》中坦承，因全心专注照顾三名子女，令她忽略了丈夫。钟嘉欣自爆，结婚10年来，两人竟从未完整看过一部电影，因为她每晚处理完家务后已疲惫不堪，只想睡觉。她更透露，老公曾多次「投诉」被冷待，例如在机场接机时，她会先拥抱子女而忽略张开双臂的丈夫。虽然钟嘉欣表示已意识到问题并希望改善，但言论仍引起部分网民担心其婚姻亮起红灯。

去年，微博更一度疯传「港媒曝钟嘉欣在加拿大起诉丈夫」的假新闻，更言之凿凿地指她公开不平等婚前协议，消息一度登上微博热搜。钟嘉欣其后在活动上亲自澄清，并预告将与家人庆祝结婚10周年。

相关阅读：钟嘉欣十年婚姻惹婚变疑云 晒纯白「婚照」剖白最新状况：走好自己嘅路

钟嘉欣久违地分享夫妻单独合照

事后她亦分享过家庭照晒幸福，而事隔数月，钟嘉欣在情人节久违地分享与老公的单独合照。相中的她甜丝丝地依偎在老公怀中，笑容灿烂，流露出满满的幸福感。此举不但直接回应了外界的忧虑，也力证夫妻二人经历过婚姻的磨合期后，感情依旧坚固如初，羡煞旁人。

相关阅读：钟嘉欣被疯传离婚兼起诉脊医老公Jeremy？首公开回应认曾经历风浪：好多人都未必能维持

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
19小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
6小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
01:15
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
7小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
2小时前
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
00:57
天气︱过年着短袖？26.9℃平年廿八最高纪录 明日新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
社会
58分钟前
fb车cam L（香港群组）影片截图
00:50
维园年宵内地男疑「打荷包」断正 被逮获对质爆金句：说普通话
突发
5小时前
00:47
大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领馆：近期避免前往日本
即时国际
7小时前
赵希洛结婚｜才俊老公身份极神秘  赵希洛曾言「离婚先会公开」  收埋另一半窝心原因曝光
01:15
赵希洛结婚｜才俊老公身份极神秘  赵希洛曾言「离婚先会公开」  收埋另一半窝心原因曝光
影视圈
5小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
23小时前