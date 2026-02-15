钟嘉欣久违高调放闪！去年被传离婚闹上法院 与TVB前高层侄仔Jeremy甜蜜合照力证情不变

前TVB一线花旦钟嘉欣（Linda）与TVB前高层梁乃鹏侄仔、加拿大脊医老公Jeremy Leung结婚10年，育有两女一子，家庭生活美满。钟嘉欣为庆祝情人节，今日（15日）在IG上载与老公的甜蜜合照，并写下「Happy Valentine's Day Love, Mr. & Mrs. Leung」，以行动高调放闪，粉碎去年的婚变传闻。

钟嘉欣去年被传离婚

钟嘉欣早前在网上节目《丝打围炉》中坦承，因全心专注照顾三名子女，令她忽略了丈夫。钟嘉欣自爆，结婚10年来，两人竟从未完整看过一部电影，因为她每晚处理完家务后已疲惫不堪，只想睡觉。她更透露，老公曾多次「投诉」被冷待，例如在机场接机时，她会先拥抱子女而忽略张开双臂的丈夫。虽然钟嘉欣表示已意识到问题并希望改善，但言论仍引起部分网民担心其婚姻亮起红灯。

去年，微博更一度疯传「港媒曝钟嘉欣在加拿大起诉丈夫」的假新闻，更言之凿凿地指她公开不平等婚前协议，消息一度登上微博热搜。钟嘉欣其后在活动上亲自澄清，并预告将与家人庆祝结婚10周年。

钟嘉欣久违地分享夫妻单独合照

事后她亦分享过家庭照晒幸福，而事隔数月，钟嘉欣在情人节久违地分享与老公的单独合照。相中的她甜丝丝地依偎在老公怀中，笑容灿烂，流露出满满的幸福感。此举不但直接回应了外界的忧虑，也力证夫妻二人经历过婚姻的磨合期后，感情依旧坚固如初，羡煞旁人。

