金虔佑@ALPHA DRIVE ONE人品问题惹争议 传对制作单位人员爆粗 辱骂女工作人员「肥婆」

韩国选秀节目《BOYS II PLANET》出身的男团ALPHA DRIVE ONE（ALD1）上月12日才正式出道，成员金虔佑当时一度被睇好企「C位」，不料却传出疑似欺凌练习生、享有特权待遇等，虽声势下滑，但最后仍成功出道。昨日再爆出他因人品问题引发争议，多位自称是韩国3大电视台（MBC、KBS、SBS）工作人员的网民在社交媒体上发文，控诉金虔佑在工作中表现不佳，甚至出现对制作单位的侮辱言论，其人品令人怀疑。

金虔佑被3大电视台爆料

据称金虔佑在录制KBS节目《两天豆夜》时对制作单位人员爆粗，他与其他成员乘坐电梯时，并因道具问题对一名女工作人员出气，让她感到非常崩溃，金虔佑又对工作人员毫不理睬，更有一名女工作人员透露金虔佑曾辱骂她是「肥婆」；也有SBS工作人员直言对其观感极差。而自称MBC员工的人表示，曾遇过某新人偶像在电梯中对工作人员问候毫无回应，态度冷淡，直呼是一次见到这种没礼貌的偶像。3大电视台接连发声爆料，虽还未证实，不过消息曝光后，已迅速引起讨论。有不少人认为这些指控并非空穴来风，业界人士称这是「公开的秘密」。目前，金虔佑所属的公司尚未对此事发表任何回应。