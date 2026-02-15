赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意

现年43岁、被封为TVB「御用癫婆」的前最佳女配角赵希洛（Candice），自2023年离巢后久未露面，昨日（2月14日）情人节于社交平台投下震撼弹，上载多张在法国巴黎拍摄的绝美婚纱照，宣布已为人妻，踏入人生新阶段！

赵希洛结婚状态巅峰

赵希洛在IG幸福地写道：「As this lunar year winds down, my new chapter begins. Wishing Everyone Happy Valentine’s Day」（旧岁将尽，我的新篇章开启。祝大家情人节快乐！）。从她分享的照片可见，赵希洛身穿多款设计典雅的婚纱，在巴黎铁塔及宏伟的欧式建筑前取景。无论是展露香肩的平口鱼尾裙，还是仙气十足的长袖蕾丝款式，都完美突显了她保养得宜的fit爆身材与冻龄美貌，整个人容光焕发，状态处于顶峰。

赵希洛老公首度入镜

虽然赵希洛未有公开老公的样貌，贯彻她对恋情一向的低调作风，但在其中一张照片中，老公亦首度「神秘入镜」，尽管面容被裁去，但这也是两人拍拖多年后，另一半首次出现在她的公开照片中，足见两人感情稳定且非常恩爱。

赵希洛出身亿万家庭

赵希洛出身于富裕家庭，妈妈是前艺人梁小玲，爸爸赵崇康则是澳洲大律师，更有传在澳洲经营石油生意，在港持有逾亿物业。父母更曾赠送价值8000万的半山豪宅给爱女自住。尽管家境优渥，拥有法律与商业学士及国际商业硕士的高学历，赵希洛却选择了一条截然不同的路。

赵希洛坚持追梦夺奖

她于2007年回港参选香港小姐，虽然五强止步，但无阻她追寻演艺梦。入行16年，她不介意由低做起，更因多次出色演绎精神失常、疯癫的角色，如《金宵大厦》中忆子成狂的「何太」，而被封为「御用癫婆」。这个角色也让她的演技终获肯定，于《万千星辉颁奖典礼2019》勇夺「最佳女配角」殊荣，当时她在台上哭成泪人，感谢父母的默默支持。

赵希洛进入人生另一阶段

在TVB打拼多年后，赵希洛于2023年宣布离巢，结束与无线的宾主关系。如今，这位圈中的「隐形富婆」终于找到归宿，升格为人妻，展开幸福新一页，大批圈中好友及粉丝纷纷留言送上祝福。

