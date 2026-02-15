Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林韦辰突击娱圈楼后2千呎豪宅 极宽敞大厅欧陆式装潢 一尘不染全靠老公悉心打理

影视圈
更新时间：15:00 2026-02-15 HKT
发布时间：15:00 2026-02-15 HKT

71岁的韩马利，去年悄悄离巢，告别效力了逾40年的TVB，跟丈夫杜燕歌双双移居至中山，过著舒适的退休生活，幸福无忧。韩马利跟不少圈中人熟络，每次有艺人到中山开工，也会跟韩马利叙旧，到她的2000呎寓所探望她们夫妇二人，近日亚视一哥林韦辰，就突击到访韩马利的豪宅，客厅宽敞，空间感十足外，更重要是一尘不染，韩马利更自豪说「老公打理的」，恩爱度爆灯，令人羡慕。

韩马利低调离巢跟丈夫移居中山

林韦辰近年北上揾食，不时拍片分享艺人移居内地后的生活，他自己住的豪宅已经极具气派，但睇得多都觉得闷，所以他近日移师拍摄其他艺人在内地的家，更笑指是突击检查，看看现实中的艺人家居是否真的干净整洁。林韦辰到访韩马利位于中山的豪宅，甫进大门已经被极度宽敞的家居环境吓亲，不断发出「哗哗声」，当天由韩马利招呼客人，而杜燕歌则在厨房张罗，显得甚为忙碌，应该是为林韦辰到来准备饭局。　 

韩马利2千呎豪宅宽敞大厅

韩马利的中山豪宅，装修风格简约，但又不失典雅贵气，以浅色系为主调，巨大的玻璃窗，采光度十足，宽敞的厨房和明亮的用餐区，处处彰显著低调的奢华。韩马利招呼林韦辰在一张巨型宽敞的沙发坐下，背后的柜子上，放了小型的山水屏风及玉石摆设，二人闲话家常，言谈甚欢。不过最令林韦辰惊讶是大宅内，竟然十分干净，明显是经常打理清洁，韩马利被赞后，不禁说出真相「老公打理的」，还露出了甜丝丝的表情，原来背后有个廿四孝老公。

韩马利曾经小产协议不生育

韩马利跟杜燕歌现时享受二人世界，二人1989年结婚后，曾移民到澳洲生活，虽然韩马利曾经怀孕，可惜不幸流产，之后二人协议不生育，并认许绍雄的独女许惠菁做契女。韩马利多年来一直钟情于买「砖头」保值，所以她于本港、内地及泰国都有物业，不折不扣是圈中隐形富婆。

