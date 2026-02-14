Dada陈静Deep V焗桑拿不忘睇书扮文青 网民无情翻「伪才女」黑历史 百页写真多错字？

现年36岁的性感女星陈静（DaDa）近年虽然作品不多，但生活依然过得相当富泰，经常在IG分享周游列国及享受生活的照片。日前她更新IG限时动态，上载了一段在桑拿房拍摄的性感影片。片中见她穿上连身大Deep V泳装包裹身体，大方展示白滑肌肤与骄人身材。不过，最引人注目的是，DaDa在焗桑拿期间竟手持一本书细读，看似希望展现知性一面。

DaDa「才女」瘀事被重提

这段充满「书卷气」的影片，随即令不少网民回忆起DaDa一段广为人知的「黑历史」。2012年，当时仍以「𡃁模」形象示人的DaDa，曾为了转型摆脱花瓶标签，推出一本名为《DaDa Secret 2012》的文字写真集，锐意跻身「才女」行列，更声称全书由自己亲自撰写及校对。

DaDa写真错字多「才女」梦碎

可惜事与愿违，当年DaDa声称「每日检查文章十几遍」的写真集，一出版便被传媒及网民发现错漏百出。全书仅128页，文字部分不算多，却被找出至少20个错别字，使其「才女」形象一夕崩坏。不过，虽然当年出师不利，但DaDa近年亦努力增值自己，曾远赴英国伦敦艺术大学（University of the Arts London）进修设计与英文课程，展现积极好学的一面。

