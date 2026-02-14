Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dada陈静Deep V焗桑拿不忘睇书扮文青 网民无情翻「伪才女」黑历史 百页写真多错字？

影视圈
更新时间：23:00 2026-02-14 HKT
发布时间：23:00 2026-02-14 HKT

现年36岁的性感女星陈静（DaDa）近年虽然作品不多，但生活依然过得相当富泰，经常在IG分享周游列国及享受生活的照片。日前她更新IG限时动态，上载了一段在桑拿房拍摄的性感影片。片中见她穿上连身大Deep V泳装包裹身体，大方展示白滑肌肤与骄人身材。不过，最引人注目的是，DaDa在焗桑拿期间竟手持一本书细读，看似希望展现知性一面。

DaDa「才女」瘀事被重提

这段充满「书卷气」的影片，随即令不少网民回忆起DaDa一段广为人知的「黑历史」。2012年，当时仍以「𡃁模」形象示人的DaDa，曾为了转型摆脱花瓶标签，推出一本名为《DaDa Secret 2012》的文字写真集，锐意跻身「才女」行列，更声称全书由自己亲自撰写及校对。

相关阅读：丰满金像女星晒奢华巨厅豪宅 19岁做业主曾买楼挞订七位数 笃信风水「楼换楼」累积财富

DaDa写真错字多「才女」梦碎

可惜事与愿违，当年DaDa声称「每日检查文章十几遍」的写真集，一出版便被传媒及网民发现错漏百出。全书仅128页，文字部分不算多，却被找出至少20个错别字，使其「才女」形象一夕崩坏。不过，虽然当年出师不利，但DaDa近年亦努力增值自己，曾远赴英国伦敦艺术大学（University of the Arts London）进修设计与英文课程，展现积极好学的一面。

相关阅读：36岁影坛咪神「真空肚兜」装欧游大解放 白滑部位零遮掩 超薄长裤「蜜桃臀」形状尽现

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
7小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
3小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
7小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
16小时前
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
时事热话
7小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
4小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
11小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
10小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
9小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
2026-02-13 20:05 HKT